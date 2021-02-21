Жители Шикотана и Кунашира ощутили землетрясение

Жители сел Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан, а также поселка Южно-Курильск на Кунашире ощутили подземные толчки, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сейсмособытие произошло в ночь на 21 февраля в 00:20 по местному времени. "Зарегистрировано землетрясение в 48 километрах южнее села Крабозаводское. Магнитуда - 5,1, глубина - 160 километров. Ощущаемость сейсмособытия составила от 2 до 3 баллов", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

Тревога цунами не объявлялась. Проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.