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21.02.2021 02:30
Рубрика: Происшествия

Жители Шикотана и Кунашира ощутили землетрясение

Текст: Александр Филимоненко

Жители сел Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан, а также поселка Южно-Курильск на Кунашире ощутили подземные толчки, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмособытие произошло в ночь на 21 февраля в 00:20 по местному времени. "Зарегистрировано землетрясение в 48 километрах южнее села Крабозаводское. Магнитуда - 5,1, глубина - 160 километров. Ощущаемость сейсмособытия составила от 2 до 3 баллов", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

Тревога цунами не объявлялась. Проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

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