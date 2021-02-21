ФК "Уфа" и "Урал" попросили перенести матч Кубка России из-за мороза

Футбольные клубы "Уфа" и "Урал" обратились в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России на 3 марта.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора ФК "Уфа" Рината Шайбекова, игра была запланирована в Уфе в 12:00 по московскому времени 22 февраля. Но прогноз погоды позволяет предположить, что матч перенесут. Ночью в Уфе синоптики обещают до 32 градусов ниже нуля, днем - около "минус" 20-ти.

- В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится. "Уфа" и "Урал" направили письма с просьбой о том, чтобы этот матч перенесли на 3 марта, - сказал Шайбеков.

Однако, по его словам, официального разрешения на перенос он пока не получил.