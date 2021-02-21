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21.02.2021 19:09
Рубрика: Происшествия

В Казани два человека погибли из-за отравления угарным газом

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Двое мужчин скончались в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме.

Как сообщили в республиканском управлении ГУ МЧС, сообщение о ЧП на улице 25 лет Октября поступило около 14:20 от медиков, которые приехали на вызов, но не могли попасть в квартиру. Прибывшие спасатели вскрыли входную дверь.

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- В результате отравления угарным газом пострадали двое мужчин 1960 и 1978 годов рождения, а также погибли двое мужчин 1992 и 1994 годов рождения, - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, трагедия произошла в четырехэтажном доме 1938 года постройки. Здание подключено к системе центрального газоснабжения, для горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Проверка по факту ЧП организована в прокуратуре Татарстана. В надзорном ведомстве отметили, что происшествие случилось в малосемейной четырехкомнатной квартире. Пострадавшие мужчины доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

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