В Нижнем Новгороде завели дело после ДТП с двумя погибшими

Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Как сообщает официальный сайт регионального СУ СК РФ, 20 февраля 2021 года ранним утром на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Дорога, на которой случилась авария, включена в перечень дорог местного значения города Нижнего Новгорода.

По версии следствия, на момент ДТП на дорожном покрытии был снежный накат (уплотненный снежный покров в виде колеи). Следователи СК полагают, что одной из причин ДТП стало наличие наледи на улично-дорожной сети проспекта Гагарина вследствие ненадлежащего исполнения обязанности по содержанию автомобильных дорог на территории Приокского района Нижнего Новгорода.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к указанной категории автомобильных дорог, на покрытии проезжей части не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению в срок 5 часов. Указанные требования по содержанию этой автодороги и обеспечению безопасности движения по ней выполнены не были.