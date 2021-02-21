На Ставрополье два водителя погибли в лобовом ДТП

Автомобили столкнулись на высокой скорости, погибли оба водителя. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

На трассе Ставрополь - Изобильный в Шпаковском районе Ставропольского края днем 21 февраля произошло трагическое ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, два автомобиля врезались лоб в лоб на высокой скорости, оба водителя погибли.

- Произошло столкновение встречно движущихся автомобилей Nissan X-Trail и Chevrolet. От полученных травм оба водителя скончались. За рулем Nissan находился 32-летний житель Ставрополя, Chevrolet управляла 26-летняя жительница Изобильного, - говорится в сообщении УГИБДД региона.

Видимость на дороге в момент ДТП была хорошей, наледи или луж не было. Сейчас специалисты устанавливают, кто из погибших выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.