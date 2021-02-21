Прокуратура начала проверку после ЧП с траулером в Баренцевом море

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи с остановкой главного двигателя судна МК-0335 "Полярис". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 21 февраля 2021 года во время промысла у траулера "Полярис" вышел из строя главный двигатель. Судно подало сигнал бедствия. В этот момент оно находилось на расстоянии 81 километра от Зубовской губы полуострова Рыбачьего.

- На борту траулера находится 10 человек, пострадавших не имеется, - отметили в пресс-службе СЗТП.

В районе, где находится аварийный траулер, температура воздуха около минус 10 градусов, ветер 12 метров в секунду. Обледенения судна не наблюдается, угрозы жизни экипажу нет, сообщили в Росморречфлоте.

На помощь рыбакам вышло спасательное судно "Мурманрыба", которое должно отбуксировать аварийный траулер в порт Мурманск. Прибытие "Мурманрыбы" в район местонахождения "Поляриса" ожидается к 21.00-22.00 21 февраля.

За последние два года "Полярис" терпит аварию не впервые. 22 октября 2019 года в восточной части Баренцева моря судно намотало на винт собственный трал, потеряло ход и подало сигнал бедствия. "Поларис" дрейфовал в открытом море при ветре около 10 метров в секунду и высоте волны около 2-3 метров. Тогда спасательное судно "Мурманрыба" взяло траулер на буксир 23 октября и спустя сутки доставило его в Мурманск.