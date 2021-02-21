Прокуратура начала проверку после ЧП с траулером в Баренцевом море

Новости

Дату российской премьеры "Не время умирать" опять изменили 17:41
Володин заявил об отсутствии двойных стандартов к СМИ в России 17:06
Шесть человек стали жертвами крушения военного самолета в Нигерии 16:48
Сенатор оценила финансирование Лондоном "крымских структур" на Украине 16:45
В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек 16:43
В Нигерии разбился военный самолет 16:37
Два компонента "Спутника V" делают его самым эффективным от мутаций COVID 16:21
В Севастопольском университете оценили введенные Киевом санкции 16:17
В Баренцевом море траулер подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя 16:15
Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse 16:09
Шесть стран захотели купить танк "Армата" 16:04
Петербургские ученые нашли способ облегчить симптомы болезни Альцгеймера 15:59
В Австрии сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова 15:58
Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла масс-старт на чемпионате мира 15:52
Три человека погибли, двое пострадали в ДТП под Тулой 15:47
Рост экономических связей РФ и ОАЭ может обеспечить малый бизнес 15:39
Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате 15:35
МИД Австрии призвал ЕС не увлекаться антироссийскими санкциями 15:08
Врач назвал наиболее активное время передачи коронавируса 14:41
Медведев сломал ракетку во время финала Australian Open 14:30
В Москве температура опустится до минус 33 14:20
"Росатом" создал снаряд для танка "Армата" 14:16
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новой Москве 14:08
В Израиле в рамках смягчения карантина открылись магазины и рынки 13:16
В Тюмени в массовом ДТП пострадали трое детей и беременная женщина 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
21.02.2021 17:30
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после ЧП с траулером в Баренцевом море

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи с остановкой главного двигателя судна МК-0335 "Полярис". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Эвакуированные в Керченском проливе моряки могли отравиться химикатами

По предварительным данным, 21 февраля 2021 года во время промысла у траулера "Полярис" вышел из строя главный двигатель. Судно подало сигнал бедствия. В этот момент оно находилось на расстоянии 81 километра от Зубовской губы полуострова Рыбачьего.

- На борту траулера находится 10 человек, пострадавших не имеется, - отметили в пресс-службе СЗТП.

В районе, где находится аварийный траулер, температура воздуха около минус 10 градусов, ветер 12 метров в секунду. Обледенения судна не наблюдается, угрозы жизни экипажу нет, сообщили в Росморречфлоте.

На помощь рыбакам вышло спасательное судно "Мурманрыба", которое должно отбуксировать аварийный траулер в порт Мурманск. Прибытие "Мурманрыбы" в район местонахождения "Поляриса" ожидается к 21.00-22.00 21 февраля.

За последние два года "Полярис" терпит аварию не впервые. 22 октября 2019 года в восточной части Баренцева моря судно намотало на винт собственный трал, потеряло ход и подало сигнал бедствия. "Поларис" дрейфовал в открытом море при ветре около 10 метров в секунду и высоте волны около 2-3 метров. Тогда спасательное судно "Мурманрыба" взяло траулер на буксир 23 октября и спустя сутки доставило его в Мурманск.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

В Австрии сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова
В Нигерии разбился военный самолет
За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах
Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг