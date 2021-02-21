Петербургские ученые нашли способ облегчить симптомы болезни Альцгеймера

Петербургские ученые из Института цитологии РАН разработали препарат, который способен предотвратить гибель нервных клеток при болезни Альцгеймера и сохранить функцию памяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории защитных механизмов клетки Института Владимира Лазарева.

Болезнь Альцгеймера довольно широко распространена. Только в России ею могут страдать до миллиона человек. Однако механизмы развития болезни Альцгеймера до конца не изучены.

Сейчас медицинская наука считает, что болезнь возникает, когда в головном мозге появляются бляшки из бета-амилоида, пептида, механизм образования которого не известен. Но ученые с уверенностью утверждают, что амилоидные бляшки являются токсичными для нейронов, клетки мозга разрушаются, поведение человека меняется, в частности пропадает память.

Петербургские ученые изучили механизм гибели нейронов и выяснили, что разрушение нервных клеток происходит под воздействием белка глицеральдегидфосфатдегидрогеназа (сокращенно ГАФД). В соединении с бета-амилоидом ГАФД формирует токсичные комплексы.

Ученые разработали препарат на основе производных гидрокордизона, который связывает ГАФД, как следствие белок не может соединиться с бета-амилоидом и образовать бляшку. При этом на нормальные функции остальных белков препарат не влияет.

В ходе исследования были проведены эксперименты на мышах, которые страдают болезнью Альцгеймера. Было установлено, что животные память теряли, но значительно меньше, чем те мыши, которые не получали препарата.

Изобретение находится в стадии регистрации патента.