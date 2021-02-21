В Эрмитаже открылась совместная выставка шедевров музея и Cartier

Экспозицию "Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие Дома Cartier", можно увидеть в Пикетном зале Зимнего дворца. Она включена в маршрут № 2 по Главному музейному комплексу.

За пять лет отреставрированы пять произведений из коллекции Эрмитажа. Каждое из них тянет на "сюжет для небольшого рассказа". Хрустальная лампа, созданная арабскими мастерами в Х веке, едва ли не единственный сохранившийся в мире светильник такого рода. Изящный удлиненный сосуд, напоминающий вазу, был украшен фигурами античного бога, двух морских коней, и прекрасной девы. Можно предположить, что это дополнение появилось во времена Ренессанса, когда светильник оказался в Италии. В результате светильник, словно явившийся из сказок Шахерезады, сам стал рассказчиком, предлагая свою вариацию популярного древнегреческого мифа о Посейдоне и его жене Амфитрите.

Эту лампу, которую реставрировали сотрудники Лаборатории реставрации драгоценных и археологических металлов Эрмитажа, на выставке можно увидеть рядом с произведениями французских ювелиров ХХ века, работавших с хрусталем и соединявшими его с платиной и драгоценными камнями.

Другой атрибут восточной роскоши на выставке - золотой ароматник из сокровищницы Великих Моголов. В Россию он был привезен в 1741 году как один из посольских даров Надир-шаха, правителя Ирана, русской императрице Анне Иоанновне. Выбор украшений Cartier, окружающих его в экспозиции, определялся восточными мотивами в современных работах и тем же способом крепления камней, что в ароматнике из собрания Эрмитажа. Например, та же техника крепления кундан была использована при создании колье в индийском стиле.

Таким образом, выставка делает очевидными источники вдохновения современных ювелиров. Равно, как и то, что знание старинных технологий может пригодиться не только для создания новых украшений, но и при реставрационных работах.

Сложность и многообразие этих техники можно оценить, рассматривая ларец Ядвиги Ягеллонки (1479-1502), созданный нюрнбергскими мастерами и отреставрированный в 2018 году. Каждая из накладок, украшающих ларец, неповторима и украшена драгоценными камнями, различными по художественному достоинству и способам обработки.

Не менее завораживает отреставрированный в 2020 году кабинет с часами, изготовленный в Аугсбурге мастером Геверсом в 1700-1705 годах. Часы обрамлены накладными фигурками. Над ними - шар, фиксирующий смену дня и ночи. Кабинет выглядит моделью изящного дворца, с башенкой, зефирами и амурами, но роскошь отделки отнюдь не игрушечная. Часы тут триумфальны, как век Просвещения. Вокруг кабинета - его наследники по ювелирной линии: три экземпляра декоративных часов от Cartie для письменного стола или каминной полки. В эпоху умных часов, сообщающих о расходе калорий, принимающих звонки, месседжи из всех соцсетей сразу, выдающих программу зарядки и расписание на день, сложносочиненные кабинетные часы с драгоценностями выглядят декорацией сериала из старинной жизни. Вещью в себе, оправа которой "перевешивает" начинку.

Наконец, среди отреставрированных раритетов - фельдмаршальский жезл Александра II, украшенный эмалями, инкрустированный бриллиантами и изумрудами, изготовленный в 1878-1879 годах известным петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем. В экспозиции его окружают работы дома Cartier связанные с военной тематикой и государственной символикой России и Франции.

Кстати

Партнерство Эрмитажа с Домом Cartier началось с выставки "Искусство Картье" в 1992 году. Новый этап сотрудничества начался пять лет назад, когда ювелирный Дом поддержал реставрационную программу Эрмитажа.