В Мурманской области откроются детские игровые центры и аквапарки

Власти Мурманской области разрешили открыть с 24 февраля детские игровые центры и аквапарки, закрытые после начала пандемии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице в социальной сети.

- Кроме того, будет разрешено проводить торжества в кафе с участием до 25 человек. Только что подписал постановление, - отметил глава региона

Напомним, в регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. На 21 февраля в Заполярье за сутки выявлено 109 новых случаев заболевания COVID-19. В связи с этим разрешена работа фудкортов, а допустимый уровень заполняемости залов в театрах, кинотеатрах и Дворцах культуры увеличен с 50 до 75 процентов.

Сохранены обязательный масочный режим и дезинфекция общественных помещений. Для северян старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 4 марта.