В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек

В Петербурге во время пожара в производственном здании по улице Магнитогорской, 17, нашли тело человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14.11, сейчас возгорание локализовано на площади 30 квадратных метров. Тушение продолжается. На месте работают 27 пожарных, задействовано шесть единиц техники.

В горящем здании располагаются склады, там хранятся в том числе и горючие материалы. Личность погибшего устанавливается, на место выехали представители правоохранительных органов.