Донские специалисты составили среднестатистический портрет мужчины

В канун дня защитника Отечества эксперты Ростовстата провели любопытное исследование - какие они, современные мужчины, сколько представителей сильного пола живет в Ростовской области, чем они занимаются и когда предпочитают жениться.

Сегодня на Дону проживает почти два миллиона мужчин: 1952453, это составляет 46,5 процента от общей численности населения (по данным на 1 января 2020 года). Горожан среди них в два раза больше, чем жителей сельской местности.

Средний возраст дончанина 38-39 лет (38,63). "Если оценивать этот факт в свете нового закона о молодежной политике в РФ, повысившего возраст молодежи до 35 лет включительно, он достаточно молод, - комментируют специалисты территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. - И в этой "номинации" наши мужчины выглядят посолиднее среднестатистического мужчины как в целом по стране (37,47), так и в Южном федеральном округе (38,14)".

Изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Гендерное превосходство мужского населения сохраняется до 35-летнего возраста, а пик приходится на 16-17 лет, когда на каждые 1000 юношей - 933 девушки. К возрасту 35-39 лет наступает половое равенство: на 1000 мужчин приходится 1002 женщины. А вот затем сильный пол постепенно сдает позиции. После семидесяти лет женщин становится в два раза больше.

Но ситуация не безнадежная. С каждым годом продолжительность жизни мужчин увеличивается. В 2019 году она составила 69,1 лет. Этот показатель превышает общероссийский (68,24) и средний по ЮФО (68,88).

Где же трудятся мужчины? Самые "мужские" профессии в экономике региона: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, энергетика, газификация, транспорт и связь.

Преобладают они и в научно-исследовательской сфере: 60 процентов.

А вот в органах государственной власти и местного самоуправления на государственных должностях и должностях государственной гражданской службы мужчин , в 2,3 раза меньше, чем женщин. Только в законодательной сфере мужчин чуть больше, они составляют 43,4 процента от общего числа госслужащих.

Мужчины не спешат связывать себя брачными узами до 24 лет. Девушек в возрасте 18 - 24 лет, решивших узаконить свои семейные отношения в 2019 году, в 1,7 раза больше, чем молодых мужчин этого же возраста (9,1 тысячи против 5,2 тысячи). Активно заключали браки мужчины в возрастном промежутке от 25 до 34 лет.

И далее они вполне ответственно относятся к семейным ценностям. Семей на Дону создается больше, чем распадается: на 1000 зарегистрированных браков пришлось 680 разводов (по данным 2019 года). Причем 80 процентов появляющихся на свет малышей рождаются в официально зарегистрированных семьях, что является высоким показателем.