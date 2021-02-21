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21.02.2021 16:45
Рубрика: В мире

Сенатор оценила финансирование Лондоном "крымских структур" на Украине

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает подтверждением старых амбиций Великобритании выделение официальным Лондоном финансирования на содержание так называемых "крымских структур" на Украине. Такое мнение сенатор высказала в комментарии РИА Новости.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Накануне стало известно, что посольство Великобритании на Украине выделит 168 тысяч фунтов стерлингов (около 235 тысяч долларов) на поддержку так называемых "крымских административных структур", на протяжении последних лет существующих в соседней с Крымом Херсонской области. Эти структуры включают в себя представительство президента в Автономной республике Крым, прокуратуру Автономной республики Крым и ряд других аналогичных институтов. Очевидно, что принимая такую помощь, Киев признается в невозможности самостоятельно их финансировать и содержать.

- Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны, - сказала сенатор.

При этом Ольга Ковитиди, напомнила бесполезность и бессмысленность всех подобных донорских пожертвований со стороны европейских и американских спонсоров Украины на протяжении последних лет. Деньги Киев принимает от любых жертвователей, а результата при этом нет ни в одном случае. Так было с 2,5 миллиарда английских фунтов не так давно выделенных Лондоном на развитие украино-британских торговых контактов. При этом скрытым смыслом щедрости официального Лондона в отношении Киева является желание Великобритании все еще считать себя влиятельной мировой державой, играющей собственную роль в геополитике.

- Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, - отметила сенатор.

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