Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает подтверждением старых амбиций Великобритании выделение официальным Лондоном финансирования на содержание так называемых "крымских структур" на Украине. Такое мнение сенатор высказала в комментарии РИА Новости.

Накануне стало известно, что посольство Великобритании на Украине выделит 168 тысяч фунтов стерлингов (около 235 тысяч долларов) на поддержку так называемых "крымских административных структур", на протяжении последних лет существующих в соседней с Крымом Херсонской области. Эти структуры включают в себя представительство президента в Автономной республике Крым, прокуратуру Автономной республики Крым и ряд других аналогичных институтов. Очевидно, что принимая такую помощь, Киев признается в невозможности самостоятельно их финансировать и содержать.

- Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны, - сказала сенатор.

При этом Ольга Ковитиди, напомнила бесполезность и бессмысленность всех подобных донорских пожертвований со стороны европейских и американских спонсоров Украины на протяжении последних лет. Деньги Киев принимает от любых жертвователей, а результата при этом нет ни в одном случае. Так было с 2,5 миллиарда английских фунтов не так давно выделенных Лондоном на развитие украино-британских торговых контактов. При этом скрытым смыслом щедрости официального Лондона в отношении Киева является желание Великобритании все еще считать себя влиятельной мировой державой, играющей собственную роль в геополитике.

- Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, - отметила сенатор.