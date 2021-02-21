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21.02.2021 14:31
Рубрика: Экономика

Сочи планирует принять 4 миллиона туристов до октября 2021 года

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
В городе-курорте во время летнего туристического сезона будут работать около 200 пляжей Фото: пресс-служба администрации Сочи В городе-курорте во время летнего туристического сезона будут работать около 200 пляжей Фото: пресс-служба администрации Сочи
В городе-курорте во время летнего туристического сезона будут работать около 200 пляжей Фото: пресс-служба администрации Сочи

В администрации Сочи прошел совет по вопросам развития санаторно-туристского комплекса курорта. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, прогнозы по эпидемиологической обстановке оптимистичные - с мая по сентябрь здесь рассчитывают принять больше 4 миллионов туристов.

Фото: iStock
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- Необходимо предложить им качественный безопасный отдых с высоким уровнем обслуживания в отелях и санаториях, а также обеспечить благоустройство и экологичность городской среды. Этим летом в Сочи для комфортного отдыха будет оборудовано около 200 пляжей, не менее 30 из них будут иметь престижную награду "Голубой флаг". Приморские зоны отдыха будут максимально доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Чтобы привлечь еще больше туристов, местные власти хотят расширить перечень медицинских услуг в санаториях города-курорта. Например, они рассчитывают запустить дополнительные программы реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус. Сейчас такие услуги есть у 22 санаториев Сочи.

Также в городе к началу туристического сезона пообещали запустить морское такси, которое будет перевозить пассажиров из Сочинского морского порта в Лазаревское и порт Имертинский. Уже готовы два катера вместимостью по 20 человек, в конце весны рейсы запустят в тестовом режиме, а летом в штатном.

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