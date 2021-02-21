В Краснодаре за несколько часов до старта отменили ультрамарафон

В столице Краснодарского края отменили назначенный на воскресенье забег "Hard Run", который ранее был согласован с администрацией и министерством спорта региона. Как сообщили организаторы, для них и для участников ситуация стала шоком.

- Уважаемые участники, забег в полном формате отменен. Постановление о проведении было отозвано Роспотребнадзором в субботу после обеда, - говорится в обращении организаторов ультрамарафона.

К моменту отмены забега, в Краснодар уже прибыли все его участники из разных городов и регионов России. 19 и 20 февраля они уже получили стартовые пакеты с номерами. На выбор для бегунов предложили четыре дистанции - 5, 10, 25 и 50 километров. До этого администрация города предупредила о перекрытии ряда улиц Краснодара 21 февраля. Старт и финиш планировались на главной городской площади.

Мероприятие было решено перевести в онлайн формат. Спортсменам предложили пробежать свои дистанции самостоятельно, прислав организаторам данные с трекеров.

Легкоатлетический забег Hard Run на 50 000 метров в Краснодаре - единственный в стране городской ультрамарафон. Он проходит с февраля 2017 года.