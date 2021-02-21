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21.02.2021 16:17
Рубрика: В мире

В Севастопольском университете оценили введенные Киевом санкции

Текст: Сергей Винник (Симферополь )

В Севастопольском государственном университете с иронией и оптимизмом оценили включение их вуза в санкционный список Украины. Новость одновременно удивила и позабавила, признался ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

По его словам, было приятно узнать, что Севастопольский университет оказался в очень солидной компании других российских организаций, что само по себе не может не радовать. Ректор оценил это событие, как своего рода признание заслуг и достижение вуза за последние годы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Возможно, каким-то образом это связано с динамикой развития университета, его технологической составляющей, которая вызвала опасения украинских властей, - высказал предположение Владимир Нечаев.

В любом случае, полагает руководитель вуза, включение СевГУ в санкционный список Украины послужит университету дополнительной рекламой, в том числе на международной арене. Новость из Киева, отметил ректор, наверняка попадет в ленты новостей крупных международных агентств, а значит, вызовет интерес к вузу в разных странах мира.

- Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление - Севастопольский университет. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось, - сказал ректор СевГУ. - Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете.

Руководитель ведущего вуза Севастополя отметил, что университет никогда не был проводником какой-то антиукраинской политики, хотя студенты из Украины действительно учатся в стенах этого учебного заведения. Вместе с тем, сам факт введения санкций в отношении учебного заведения является беспрецедентным и характеризует государство, которое их вводит. Владимир Нечаев посчитал такой шаг со стороны Украины признанием того, что севастопольский вуз все делал правильно.

Фото: Севастопольский государственный университет
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- Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так, - пошутил ректор СевГУ. - Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередной санкционный список принятый Советом национальной безопасности и обороны в отношении организаций и физических лиц России. Список включает 19 юридических и восемь физических лиц, включая Севастопольский государственный университет.

Сегодня в СевГУ обучаются 11 тысяч студентов. Образовательный процесс в вузе сочетается с активной научной деятельностью. Преподаватели и студенты СевГУ занимают ведущие позиции в разработке технологии создания беспилотных морских кораблей, генной инженерии. В 2019 году Роспатент признал изобретательскую активность вуза одной из наиболее высоких в стране.

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