На Урале более 960 домов остались без газа из-за пожара на газопроводе

В Свердловской области более 960 домов остались без газа после пожара на газопроводе в городе Качканаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

По данным областного МЧС, в 18.00 по местному времени в экстренные службы поступила информация о порыве газопровода на участке, расположенном в семи километрах от города Качканара. В результате ЧП без газа остались порядка 140 многоквартирных домов в городе. Котельная, обеспечивающая город, перешла на мазут, и тепло в многоквартирных домах есть. Однако без газа для приготовления пищи остаются 10,5 тысячи квартир. В частном секторе под отключение попал 961 дом.

Пожар на газопроводе ликвидирован в 18.50. Ремонтные работы на поврежденном участке планируется завершить к утру. Запуск газа планируется в 15.00 по местному времени 22 февраля. По поручению главы региона Евгения Куйвашева, администрация работает над снабжением населения дровами и обогревателями. Развернуты несколько пунктов обогрева для размещения жителей.

По данным синоптиков, в воскресенье в области было от 19 до 24 градусов ниже нуля. На севере региона столбик термометра опускался до минус 33 градусов. Ночью местами ожидается похолодание до минус 44 градусов. Ранее МЧС предупредило жителей об аномальных морозах, ожидающихся в период с 20 по 25 февраля. Среднесуточная температура будет на 7 градусов ниже климатической нормы.