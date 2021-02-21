Тюменец рассказал, почему увлекся восстановлением старинной мебели

Новости

Посольство РФ следит за операцией по освобождению россиянок в Испании 04:42
Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе экономией 03:55
На камчатском вулкане Ключевской началось новое извержение 03:40
В Южно-Сахалинске ребенок упал в двухметровую яму 03:21
Три человека погибли при стрельбе в Луизиане 03:05
Тела детей обнаружены на северо-востоке Москвы 02:50
Жители Шикотана и Кунашира ощутили землетрясение 02:30
Обшивка с горящего двигателя Boeing 777 упала на жилой район в США 02:07
Бой Чудинова и Чилембы завершился вничью 01:53
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России 01:40
ВОЗ изучит данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа 01:04
Байден объявил о чрезвычайной катастрофе в Техасе 00:58
Поединок между Поветкиным и Уайтом перенесен на 27 марта 00:43
В Германии не накажут депортированного из США бывшего охранника концлагеря 00:35
Четыре очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" 00:19
РФПИ: Добавление компоненты "Спутник V" поможет вакцинам Moderna и Pfizer 20.02.2021
Посол в Вашингтоне рассказал, что России нужно в отношениях с США 20.02.2021
"Ливерпуль" впервые в ХХI веке проиграл "Эвертону" дома 20.02.2021
Не менее 58 человек стали жертвами непогоды в США 20.02.2021
Минобороны: Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки 20.02.2021
Зеленский утвердил санкции в отношении Медведчука и его супруги 20.02.2021
В Сыктывкарском госуниверситете выплатили стипендии фальшивым студентам 20.02.2021
На открытии Зимнего фестиваля Башмет объявил лауреата премии Шостаковича 20.02.2021
В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса 20.02.2021
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России 20.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
21.02.2021 04:40
Рубрика: Общество

Тюменец рассказал, почему увлекся восстановлением старинной мебели

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Вообще-то по образованию Александр Сидоров - эколог. Но половину своей жизни увлеченно занят мебелью - делает новую, восстанавливает старую, причем к поеденным жучком дощечкам у него особое отношение. Это ж семейные истории, возможно, чьи-то секреты и тайны. Интересно раскопать? А как же!
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вот, например, маленькая табуреточка. Она так дорога хозяйке, что, чувствуется, вдохновенно, не жалея бледно-голубой краски, владелица прошлась по ножкам и сиденью. Сразу скажу: мастер бы на такую "дерзость" не решился, но в данном случае молчит - заказ получил лишь на мягкий чехол. Кресла советской эпохи - не широкие и не узкие, а как-то в самый раз, с довольно изящными подлокотниками - к реставратору везут со всей области и даже из Казахстана. Говорят, они снова в моде (только что сошедшие с конвейера стоят прилично, так не проще ли разворошить бабушкино наследство в гараже?). Не так давно Александр буквально поставил на ноги диван родом из середины прошлого века: ему привезли дрова с плесенью, а взамен получили писаного красавца с татарским характером.

Как выяснить, сделана ли мебель из легальной древесины

- Этот диван запомню надолго. Ходил вокруг него, ходил, а сделал без перерыва за девять часов - начал вечером, закончил утром, вот просто на одном выдохе: зашкурил, обработал специальным антисептиком, собрал, одел в ткань. Со вкусом у многих заказчиков все нормально, поэтому получаются классные вещи, - рассказывает Александр, приглашая посмотреть на очередного деревянного клиента.

А вот и он: сосновый буфет из Бердюжья - сибирской глубинки - верой и правдой служил нескольким поколениям одной семьи. Изучив кучу документов, Сидоров пришел к выводу: раритет относится к XVIII веку. Что примечательно, срублен топором, собран без единого гвоздя - элементы соединены друг с другом с помощью пазов, как в современном детском конструкторе, и смолы вместо клея, имеет интересный тайничок, похожий на устье русской печки. Коллекционер, который загорелся заполучить такую уникальную вещь, планирует после реставрации заказать выдвижные ящики с урало-сибирской росписью. Не буфет получится - конфетка цвета спелой рябины. Правда, на работу уйдет уже месяц: одну только старую краску толщиной в сантиметр снимать неделю - чтоб не повредить вековую древесину, мастер делает это не машинкой, а руками… Потом еще сколько красить и сушить. Но Александр с азартом решает творческие задачи разной сложности и при этом чувствует себя на своем месте, которое выбрал когда-то наперекор судьбе.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
ВОЗ изучит данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа
Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе экономией
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
Обшивка с горящего двигателя Boeing 777 упала на жилой район в США
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"