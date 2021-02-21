В Челябинске задержали мужчину за стрельбу из окна квартиры

Полиция задержала жителя Челябинска, открывшего стрельбу из окон жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным агентства, 39-летний задержанный в момент правонарушения был пьян. Он несколько раз выстрелил из окна квартиры, а также с балкона. В полиции не уточнили, куда конкретно стрелял мужчина. Известно, что разрешение на оружие у него есть.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас стрелок задержан и помещен в изолятор. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ЧП.