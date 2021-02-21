В Тюмени в массовом ДТП пострадали трое детей и беременная женщина

В Тюмени на улице Федюнинского несколько автомобилей попали сегодня в аварию, есть пострадавшие.

По официальной информации, машин было четыре (Daewoo, Mitsubishi, Toyota RAV 4 и Toyota Camry), очевидцы в соцсетях сообщали о шести и более.

"В больницу доставлены четверо пассажиров Mitsubishi: беременная женщина 37 лет и трое несовершеннолетних - 7, 14 и 17 лет", - сообщили агентству ТАСС пресс-службе регионального ГИБДД.

В регионе держатся морозы: по ночам столбик термометра опускается ниже отметки в тридцать градусов, днем также холодно - до 20 градусов (23 февраля ожидается ниже 25-ти). Дорожная обстановка обостренна и из-за погоды в том числе: еще одно массовое ДТП случилось на Монтажников. Столкнулись Volkswagen, KIA, Honda и Toyota: 54-летний водитель немецкого авто получил травмы.