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21.02.2021 11:42
Рубрика: Общество

РФ зарегистрировала тест-систему для выявления мутаций коронавируса

Текст: Светлана Ментюкова

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции", - заявила руководитель ведомства Алла Самойлова.

По ее словам, тест-система, разработанная на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии, "в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов".

"Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса является большим успехом российских ученых", - подчеркнула Самойлова.

Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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