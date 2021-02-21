РФ зарегистрировала тест-систему для выявления мутаций коронавируса

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции", - заявила руководитель ведомства Алла Самойлова.

По ее словам, тест-система, разработанная на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии, "в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов".

"Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса является большим успехом российских ученых", - подчеркнула Самойлова.