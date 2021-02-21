Театр - место постоянного поиска и творческих экспериментов. Неожиданные смешения жанров и авторов, бесстрашие режиссеров, берущихся за спорные, даже взрывоопасные сюжеты и бесконечная любовь к театру. Обо всем этом в главных театральных премьерах конца февраля.

"Женитьба" в театре "Модерн"

Руководитель театра "Модерна, режиссер Юрий Грымов объединил в своем новом спектакле сразу три классических произведения - "Женитьба" Николая Гоголя, "Предложение" Антона Чехова и "Женитьба Бальзаминова" Александра Островского. Помимо темы брака эти произведения объединяет, нет не любовь, как можно было подумать, а исключительно поиск собственной выгоды. Кто-то женится, чтобы спастись от глобального одиночеству, кому-то нужны только деньги, а кто-то готов окунуться в семейную жизнь лишь потому, что на это его подбивают друзья.

"Для меня важно сочетать "несочетаемых" авторов. Их всех объединяет эта нелюбовь, и мы над ней смеемся. Все кандидаты на "руку и сердце" невесты - сердце отдавать не готовы, но с охотой протянут руку за выгодой. Персонажи спектакля "Женитьба" живут прошлым, они застряли в ностальгии, которая не дает им развиваться, образуя оковы", - приводит слова Грымова пресс-служба театра.

Сохранив оригинальный авторский текст ярких пьес, Юрий Грымов перенес "вечные сюжеты" в сегодняшний день, с иронией показав "пороки" и нужды современного мира. Но смех - лишь повод, чтобы по-новому взглянуть на привычные вещи.

Главную роль Агафьи Тихоновны режиссер доверил известной певице и актрисе Лолите Милявской, которая с первой же сцены поразит зрителей своим совершенно не гламурным видом. В спектакле также заняты заслуженная артистка РФ, лауреат премии "Золотая маска" Анастасия Светлова, Юрий Анпилогов, Петр Ступин, Алексей Багдасаров, Константин Конушкин, Андрей Давыдов, Денис Игнатов, Сергей Аронин.

"Балаган" в Театре Российской Армии

"Балаган" - пьеса современного американского драматурга Чарльза Мори, написанная им в 2001 году. Эта комедия, которую перевели на русский язык Ольга Варшавер и Татьяна Тульчинская, рассказывает о маленьком провинциальном театре и его артистах, которые пытаются выжить в сложных условиях, выступая в большом сарае, по-быстрому переделанному в театр. Главные герои - те, кто создает театр: художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помощник режиссера, художник, актеры и стажеры театра. Каждый из них верит в свое дело, призвание и мечтает о будущем большом успеха родного театра. Но на пути много преград. Ситуации, в которые попадают герои порой комичны, даже трагикомичны, но при этом полны нежной иронии и любви к театру.

"Идея спектакля родилась в период пандемии, когда театральная жизнь замерла. Тогда появилась эта мысль: даже если в театр пойдет меньшее количество людей, он все равно нужен и важен. Нужен он его создателям прежде всего. В слове "любительский", если мы говорим о любительском театре, есть этот корень - любить. И в таком театре - настоящая жизнь, это больше, чем просто театр, это всегда общее дело, в котором есть дружба и поддержка", - рассказывает о спектакле режиссер Даниил Чащин.

И добавляет, что такой театр - это не про деньги, а про что-то гораздо более значимое.

Вместе с Чащиным над спектаклем работают художник-постановщик Анастасия Глебова и художник по костюмам Константин Шамрин. Главные роли исполняют Сергей Колесников, Денис Демин, Наталья Аристова, Анастасия Бусыгина, Мария Оамер, Анна Воропаева, Александр Аргос, Сергей Данилевич и другие.

"Благоволительницы" в Театре на Малой Бронной

Театр на Малой Бронной представляет первую в России постановку по мотивам романа Джонатана Литтелла "Благоволительницы". В свое время эта книга о Второй мировой войне вызвала бурную дискуссию в литературных кругах, стала супербестселлером и принесла автору престижную Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии. За постановку взялся Выпускник ГИТИСа, молодой режиссер и драматург из Беларуси Микита Ильичинка, а основой стал эскиз, представленный в рамках творческой лаборатории.

Театр на Бронной идет на художественный эксперимент, доверив молодому режиссеру перенести на сцену сложнейший почти 1000-страничный текст, наполненный одновременно и архивными документами и мифологией. Как пояснили в пресс-службе театре, спектакль рассчитан на небольшое число зрителей и будет идти в камерном формате, что исключает коммерческую выгоду. Для театра - это работа с молодыми режиссерами и продолжение творческих поисков новых для театра авторов. "В связи с чем билеты на спектакль "Благоволительницы" продаваться не будут. Вход осуществляется по приглашениям либо по заявке", - говорится на сайте театра.

"Главный герой романа, от имени которого строится повествование, Максимилиан Ауэ, - эсэсовец, офицер вермахта, борющейся со своей внутренней жертвенностью, паническими атаками и ненавистью к матери. Служба в нацистской армии проведет его через Бабий Яр и оккупированный Кавказ, разрушенный Сталинград, затем Аушвиц и Берлин - в момент его падения. Эти места -психологические этапы для Максимилиана Ауэ - интеллектуала и доктора юриспруденции. Ауэ - не фанатик идей нацизма. Его история - история заложника, человека, попавшего в мясорубку событий, который вынужден разделить общую вину и стать палачом", - рассказывают в театре о спектакле.

Над спектаклем работали художник-постановщик Маша Плавинская, видео-художник Олег Миахйлов и художник по костюмам Анна Брауде. Главную роль исполнит Дмитрий Цурский. В спектакле также заняты Марина Орел, Владимир Яворский, Мариэтта Цигаль-Полищук, Василиса Перелыгина и Сергей Кизас.