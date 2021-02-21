Россия и ОАЭ вместе создадут сверхзвуковой бизнес-джет

"Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей - понятно, что это будет ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), возможно, какая-то из ее "дочек", - уточнил Мантуров.

Глава российского торгово-промышленного ведомства рассказал, что сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях: вместимостью до 8 человек и вместимостью до 30 человек. Облик самолета может быть разработан уже к концу 2021 года.

"Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5-1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-машине, и 30-местной пассажирской машине", - отметил он.

Сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Маха. Для сравнения, современный Airbus A350 развивает максимальную скорость в 0,89 Маха (945 км в час на высоте 12 тыс. 190 метров).