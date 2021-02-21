Россиянин Олейник проиграл Дакасу нокаутом на турнире UFC

Российский ветеран ММА Алексей Олейник проиграл американцу Крису Дакасу на турнире UFC в Лас-Вегасе. Бой был остановлен уже в первом раунде.

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 185. В одном из предварительных поединков 43-летний россиянин Алексей Олейник, выступающий в тяжелом весе, встречался с американцем Крисом Дакасом, который младше на 12 лет.

Для Олейника этот бой стал 75-м в карьере в ММА с 1996 года. Бой был остановлен в первом раунде. Американец начал поединок более активно, он чаще и сильнее попадал. В какой-то момент он прижал Олейника к сетке и начал наносить один удар за другим. Россиянин не мог ответить сопернику, и рефери Херб Дин остановил бой, зафиксировав победу Дакаса техническим нокаутом. Для Олейника это поражение стало 15-м в карьере при 59 победах и одной ничьей.

Не повезло и другому ветерану. Уроженец Беларуси Андрей Арловский проиграл удушающим приемом во втором раунде англичанину Тому Аспиналлу.