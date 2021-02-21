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21.02.2021 07:50
Рубрика: Спорт

Россиянка Куницкая победила Виейру на турнире UFC в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Россиянка Яна Куницкая на турнире Fight Night 185 в Лас-Вегасе единогласным решением судей победила Кетлин Виейру из Бразилии.

Россиянин Олейник проиграл Дакасу нокаутом на турнире UFC

Начало поединка сложилось для Куницкой не слишком удачно. Виейра сумела перевести россиянку в партер, уверенно контролируя ход поединка. Но во втором раунде Куницкая стала чаще попадать, а соперница так и не смогла ничего противопоставить. В какой-то момент на лице бразильянки от точных ударов Куницкой появилось серьезное рассечение, но все же бой продлился все три раунда, по итогам которых все три арбитра отдали победу россиянке со счетом 29:28.

На счету 31-летней Куницкой теперь 14 побед при пяти поражениях. Для ее соперницы неудача стала лишь второй в карьере при 11 победах.

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