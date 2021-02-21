Россиянка Куницкая победила Виейру на турнире UFC в Лас-Вегасе

Россиянка Яна Куницкая на турнире Fight Night 185 в Лас-Вегасе единогласным решением судей победила Кетлин Виейру из Бразилии.

Начало поединка сложилось для Куницкой не слишком удачно. Виейра сумела перевести россиянку в партер, уверенно контролируя ход поединка. Но во втором раунде Куницкая стала чаще попадать, а соперница так и не смогла ничего противопоставить. В какой-то момент на лице бразильянки от точных ударов Куницкой появилось серьезное рассечение, но все же бой продлился все три раунда, по итогам которых все три арбитра отдали победу россиянке со счетом 29:28.

На счету 31-летней Куницкой теперь 14 побед при пяти поражениях. Для ее соперницы неудача стала лишь второй в карьере при 11 победах.