Рост экономических связей РФ и ОАЭ может обеспечить малый бизнес

Малое и среднее предпринимательство может стать драйвером экономического сотрудничества между Россией и Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ). Такое мнение высказал российский министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе встречи с Наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ М. Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Мы рассчитываем на то, что основной прирост экономического сотрудничества будет за счет активных связей малых и средних предприятий. Для этого нам нужно активней использовать площадки, в первую очередь тех выставок, которые традиционно используются, ну и договорились о тем, что проведем отдельный бизнес-форум российско-эмиратского сотрудничества в области промышленности. Мы определимся с местом и со сроками проведения", - сказал Денис Мантуров.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня 21 февраля в Абу-Даби открылся крупнейший в мире военно-технический салон IDEX-2021.