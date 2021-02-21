Шесть человек стали жертвами крушения военного самолета в Нигерии

В международном аэропорту столицы Нигерии города Абуджа потерпел катастрофу военный турбовинтовой самолет King Air 350, сообщает нигерийская газета Vanguard.

На настоящий момент известно, что в результате крушения погибли все, кто был на борту. Там находились 6 человек, включая двух членов экипажа.

Известно, что экипаж сообщил о неисправности двигателя и начал срочную посадку. Самолет загорелся уже на взлетной полосе, сразу после приземления.

На месте работают пожарные. Власти начали расследование обстоятельств трагедии.