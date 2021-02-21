СМИ: "Северный поток-2" поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ

Администрация президента США Джозефа Байдена стремится вернуться к тесному сотрудничеству с Берлином, однако трубопровод "Северный поток-2" служит камнем преткновения, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Как сказано в публикации, канцлер Германии Ангела Меркель, поздравляя Байдена в телефонном разговоре со вступлением в должность, подняла вопрос о "Северном потоке-2".

С одной стороны, пишет Süddeutsche Zeitung, США стремятся улучшить отношения с Берлином, об этом заявлял и госсекретарь Энтони Блинкен. С другой - американская сторона настроена против газопровода из России в Германию. В этой ситуации Байден оказывается перед дилеммой, и неясно, как ее решить.

Выходом из ситуации, считает немецкое издание, может стать инициатива, исходящая от немецкой стороны, например, о возможности временного отключения "Северного потока-2".

В настоящее время газопровод "Северный поток-2" достраивается, осталось проложить около 120 километров труб по дну датского участка, и около 28 километров - в немецких водах.