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Рубрика: В мире

СМИ: "Северный поток-2" поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ

Текст: Константин Волков
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Администрация президента США Джозефа Байдена стремится вернуться к тесному сотрудничеству с Берлином, однако трубопровод "Северный поток-2" служит камнем преткновения, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Как сказано в публикации, канцлер Германии Ангела Меркель, поздравляя Байдена в телефонном разговоре со вступлением в должность, подняла вопрос о "Северном потоке-2".

С одной стороны, пишет Süddeutsche Zeitung, США стремятся улучшить отношения с Берлином, об этом заявлял и госсекретарь Энтони Блинкен. С другой - американская сторона настроена против газопровода из России в Германию. В этой ситуации Байден оказывается перед дилеммой, и неясно, как ее решить.

Выходом из ситуации, считает немецкое издание, может стать инициатива, исходящая от немецкой стороны, например, о возможности временного отключения "Северного потока-2".

В настоящее время газопровод "Северный поток-2" достраивается, осталось проложить около 120 километров труб по дну датского участка, и около 28 километров - в немецких водах.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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