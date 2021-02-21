Трамп выступит на конференции консерваторов впервые после отставки

Бывший президент США Дональд Трамп, как ожидается, выступит на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Это будет первое публичное выступление Трампа после его ухода с поста президента.

Предполагается, что он станет говорить о будущем консервативного движения и Республиканской партии, а также будет критиковать политику нового президента США Джозефа Байдена в отношении мигрантов. В частности, коснется намерения Байдена отменить ограничения в отношении мигрантов, которые были введены Трампом.

Ранее Байден дал понять, что не намерен достраивать стену на границе с Мексикой, которую Трамп строил для пресечения незаконного перехода границы мигрантами с территории Мексики. Общая протяженность стены должна составить около 800 километров, сейчас возведено порядка 727 километров (по данным на начало января). При этом Байден не намерен также разрушать уже построенное.