Тропический шторм стал причиной массовой эвакуации на Филиппинах

Филиппины эвакуировали более 5 тысяч человек из-за первого в нынешнем году тропического шторма, который ударил по архипелагу 21 февраля, заявило филиппинское Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Тропический шторм "Дуцзюань" с порывами ветра до 80 км/ч принес с собой ливневые дожди, которые затопили два района страны - Карага и Суригао-дел-Сур, где расположены крупные никелевые рудники.

Из-за плохой погоды отменены 36 местных рейсов.

Ожидается, что шторм усилится 22 февраля, а ливни могут привезти к оползням в ряде районов.

В среднем Филиппины ежегодно оказываются на пути 20 тропических штормов.