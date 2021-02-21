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21.02.2021 00:26
Рубрика: В мире

В Барселоне опять вспыхнули массовые беспорядки

Текст: Юрий Когалов
В Барселоне манифестация в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя вновь вылилась в беспорядки. В субботу на улицы города вышло больше людей, чем в предыдущие дни. По данным местных СМИ, порядка 5 тысяч человек. Демонстрация проходила мирно до тех пор, пока группа радикалов не начала забрасывать камнями и петардами полицейских. В ответ те применили резиновые дубинки и начали разгонять протестующих. На данный момент задержано 6 человек.

Кстати, почти все журналисты, освещавшие эти события, наученные горьким опытом предыдущих четырех дней, носили велосипедные шлемы, чтобы защититься как от камней, летящих с одной стороны, так и от дубинок с другой.

Фото: Gettyimages
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Как передает El Mundo, под прикрытием беспорядков в центре города были ограблены несколько магазинов и офисов. Из-за этих событий организаторы манифестации заявили, что прекращают свою акцию, и призвали участников марша разойтись по домам.

Столкновения между протестующими и полицией также произошли в Таррагоне и Лериде.

В Мадриде субботний митинг на площади Кальяо, наоборот, прошел мирно. Собравшиеся, проскандировав требования освободить Пабло Аселя, устроили небольшой танцевальный баттл. А затем и вовсе разошлись, чтобы успеть добраться домой до начала комендантского часа, который из-за пандемии коронавируса действует в Испании еще с ноября. Таким образом, опасения властей, что город вновь накроет волна беспорядков, пока не оправдались. Впрочем, впереди целая ночь, ведь в минувшую среду столкновения между манифестантами и полицией начались после окончания мирной акции. В связи с этим в центре Мадрида продолжают дежурить усиленные наряды полиции, а также агенты в штатском.

Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images
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По данным мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды, ущерб от беспорядков, которые произошли в минувшую среду, составил около 200 тысяч евро. Власти города пообещали выявить виновных и именно на них возложить обязанность компенсировать убытки частных заведений, которые в основном и пострадали.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил о недопустимости насилия, что оно ничем не может быть оправдано. Он напомнил, что правительство уже пообещало усилить защиту свободы слова в Испании. "Демократия гарантирует свободу собраний, свободу слова, в том числе выражения самых оскорбительных, абсурдных мыслей, но демократия никогда не защищает насилие. Насилие - это отрицание демократии", - отметил Санчес.

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