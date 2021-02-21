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Рубрика: Экономика

В ФТС опровергли проблемы с ввозом цветов в Россию

Оформление ввозимой в РФ цветочной продукции из-за границы проводится без задержек, товар отпускается в день поступления. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе, комментируя публикации о возможном дефиците цветов к 8 Марта. Впрочем, там добавили, что это касается добросовестных импортеров.

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"Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий. Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и, как следствие, возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности", - констатировали в сообщении ФТС.

Интересно, что, по статистике службы, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в Россию официально ввезли в 2,5 раза больше срезанных цветов и бутонов, чем за такой же срок 2020-го, и в 2,3 раза - чем в 2019-м.

По мнению ФТС, информация о задержках оформления "могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов". В то же время по факту товар "выпускается день-в-день", подчеркнули в ведомстве.

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