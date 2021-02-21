В Германии не накажут депортированного из США бывшего охранника концлагеря

Власти США депортировали 95-летнего мужчину, который признал, что работал охранником в нацистском концентрационном лагере.

В заявлении Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), говорится о том, что Фридрих Карл Бергер служил нацистам в качестве охранника вспомогательного концлагеря Нойенгамме в Гамбурге недалеко от Меппена в Нижней Саксонии в 1945 году. Тогда ему было 19 лет. Согласно заявлению службы, в этом лагере пыток заключенные - русские, поляки, голландцы, евреи и другие - "содержались в ужасных" условиях и работали до изнеможения и смерти". "Этот человек был активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества", - сказал представитель иммиграционной службы.

Бергер признался, что охранял заключенных и сопровождал их при принудительной эвакуации из лагеря в последние недели войны. В результате интернирования погибли 70 узников. Свою вину пособник нацистов, как водится, не признал, и сказал, что, дескать, "не наблюдал никаких злоупотреблений или убийств". Он бежал из Германии и, транзитом через несколько стран, прибыл в Соединенные Штаты, где жил на постоянной основе с 1959 года.

Дело расследовало министерство юстиции США. Решение о его депортации было принято еще год назад судом Мемфиса, штат Теннесси, сообщает Guardian. Власти США отклонили все апелляции Бергера против его депортации в Германию и неоднократно подчеркивали, что военным преступникам не предлагается никакой защиты в Америке.

Удивительным образом выяснилось, что немецкая прокуратура, пока шли эти судебные разбирательства, прекратила дело против него "из-за отсутствия доказательств". В сентябре 2020 года прокуратура в немецком Целле открыла расследование в отношении Бергера, но в декабре закрыла его "из-за отсутствия достаточных подозрений". Представитель прокуратуры Целле сообщил, что полицию немецкой земли Гессен попросили допросить Бергера по его возвращении в Германию. А после этого допроса представитель полиции сказал, что Бергер не будет взят под стражу и вообще "он является свободным человеком".

Это тем более странно, что в последние годы немецкая прокуратура предъявила обвинения нескольким бывшим нацистам, воспользовавшись последней возможностью, чтобы наказать виновных в гибели миллионов людей в концентрационных лагерях. Ранее в феврале прокуратура обвинила 100-летнего немца в соучастии в 3 518 убийствах, совершенных в то время, когда он был охранником концлагеря Заксенхаузен.

Между тем

По данным немецкого издания Zeit, концентрационный лагерь Нойенгамме был основан в 1938 году как вспомогательный лагерь концлагеря Заксенхаузен. Согласно мемориалу концентрационного лагеря Нойенгамме, в 1940 году он стал независимым концентрационным лагерем с собственными вспомогательными лагерями. Заключенных использовали в качестве рабов для ведения военной экономики. В конце войны тысячи узников концлагерей были заперты на Тильбеке. Корабль был принят союзниками за военный транспорт, разбомблен и потоплен. Когда корабль нашли в Балтийском море, на месте крушения также были обнаружены около двух тысяч документов об охранниках и других сотрудниках, которые работали в концлагерях. Лишь спустя десятилетия следователи выследили Бергера, который вел скромную жизнь в небольшом американском городке.