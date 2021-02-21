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21.02.2021 13:16
Рубрика: В мире

В Израиле в рамках смягчения карантина открылись магазины и рынки

Текст: Константин Волков

В Израиле с 21 февраля вступил в силу второй этап смягчения карантина. Он подразумевает ограниченное возобновление работы торговых центров, уличных магазинов, музеев (посещение группами до 10 человек) и библиотек. Об этом сообщает новостной портал Vesti.co.il.

Фото: EPA / AP
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При этом торговым центрам и рынкам разрешено впускать людей из расчета по одному клиенту на каждые 15 квадратных метров. Владельцы торговых центров должны будут нанять до 5 распорядителей, которые станут следить за соблюдением карантинных ограничений и социальной дистанции внутри и на входе в помещение. Также на территории торговых центров запрещено рассаживаться за столики и принимать пищу. В уличные магазины разрешено пускать покупателей из расчета один клиент на каждые 7 квадратных метров.

В населенных пунктах, где опасность коронавируса не самая высокая, откроются школы для 5-6 и 10-12 классов.

Также те, кто уже привился от коронавируса или переболел им (обладатели мобильного приложения под названием "зеленый паспорт"), смогут посещать спортивные и культурные мероприятия (заполняемость залов на 75 процентов), спортзалы, музеи и библиотеки. Но владельцы спортзалов должны обеспечить либо двухметровую дистанцию между тренажерами, либо заграждение между ними, а также установить средства дезинфекции. В бассейны станут пускать из расчета 1 человек на 6 квадратных метров. Посещение музеев разрешено группами до 10 человек.

Также для обладателей зеленых паспортов откроются гостиницы, однако столовые и рестораны при них работать пока не будут.

При этом до 6 марта сохраняются ограничения на въезд в Израиль.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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