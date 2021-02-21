За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1602

2 Санкт-Петербург 996

3 Московская область 735

4 Нижегородская область 411

5 Воронежская область 329

6 Ростовская область 316

7 Самарская область 287

8 Иркутская область 246

9 Пермский край 235

10 Челябинская область 231

11 Саратовская область 217

12 Свердловская область 215

13 Вологодская область 211

14 Волгоградская область 206

15 Пензенская область 191

16 Ленинградская область 185

17 Красноярский край 175

18 Архангельская область 169

19 Краснодарский край 164

20 Республика Карелия 161

21 Ярославская область 160

22 Курская область 152

23 Тверская область 151

24 Алтайский край 148

25 Республика Башкортостан 147

26 Ставропольский край 144

27 Кировская область 137

28 Калининградская область 134

29 Владимирская область 134

30 Тульская область 134

31 Забайкальский край 129

32 Ханты-Мансийский автономный округ 129

33 Новосибирская область 128

34 Тамбовская область 126

35 Астраханская область 125

36 Ульяновская область 124

37 Калужская область 123

38 Липецкая область 122

39 Белгородская область 119

40 Псковская область 115

41 Ивановская область 115

42 Брянская область 110

43 Мурманская область 109

44 Приморский край 109

45 Республика Бурятия 107

46 Республика Крым 106

47 Оренбургская область 105

48 Хабаровский край 103

49 Смоленская область 101

50 Орловская область 100

51 Омская область 96

52 Новгородская область 95

53 Тюменская область 93

54 Удмуртская Республика 93

55 Рязанская область 91

56 Республика Коми 82

57 Курганская область 80

58 Кабардино-Балкарская Республика 74

59 Кемеровская область 69

60 Севастополь 68

61 Томская область 68

62 Республика Мордовия 62

63 Республика Татарстан 57

64 Республика Чувашия 56

65 Костромская область 54

66 Республика Дагестан 54

67 Сахалинская область 51

68 Республика Саха (Якутия) 50

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 48

70 Амурская область 48

71 Республика Калмыкия 47

72 Карачаево-Черкесская Республика 45

73 Камчатский край 38

74 Республика Марий Эл 38

75 Республика Северная Осетия-Алания 38

76 Республика Хакасия 27

77 Республика Алтай 26

78 Республика Ингушетия 18

79 Республика Адыгея 15

80 Чеченская Республика 12

81 Магаданская область 7

82 Республика Тыва 6

83 Еврейская автономная область 4

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 164 726 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,04%

2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,09%

3. Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,11% За последние сутки подтверждено 417 смертей Москва 52

Санкт-Петербург 49

Московская область 29

Ростовская область 20

Архангельская область 18

Пермский край 18

Краснодарский край 17

Красноярский край 12

Ленинградская область 11

Алтайский край 11

Свердловская область 10

Тульская область 9

Смоленская область 8

Вологодская область 8

Нижегородская область 8

Владимирская область 7

Курганская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Ивановская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Новосибирская область 6

Республика Крым 5

Республика Дагестан 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Республика Башкортостан 4

Томская область 4

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Республика Татарстан 3

Саратовская область 3

Республика Хакасия 3

Белгородская область 2

Тверская область 2

Республика Коми 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Оренбургская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Бурятия 2

Приморский край 2

Республика Калмыкия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Пензенская область 1

Кемеровская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 83 293 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 012 человек Санкт-Петербург 2350

Москва 1807

Московская область 601

Пензенская область 491

Нижегородская область 438

Воронежская область 348

Вологодская область 344

Краснодарский край 341

Ростовская область 332

Иркутская область 312

Приморский край 294

Астраханская область 293

Самарская область 290

Челябинская область 280

Пермский край 277

Свердловская область 225

Саратовская область 220

Республика Карелия 216

Ивановская область 204

Тверская область 202

Волгоградская область 202

Смоленская область 197

Архангельская область 176

Красноярский край 172

Ярославская область 170

Хабаровский край 169

Республика Крым 163

Мурманская область 162

Оренбургская область 158

Алтайский край 158

Брянская область 155

Курская область 154

Республика Саха (Якутия) 153

Кировская область 144

Ленинградская область 142

Калининградская область 137

Тульская область 135

Владимирская область 133

Ханты-Мансийский автономный округ 132

Тамбовская область 131

Республика Бурятия 129

Ульяновская область 127

Калужская область 121

Липецкая область 116

Республика Коми 114

Ставропольский край 110

Новгородская область 105

Орловская область 103

Омская область 102

Забайкальский край 98

Кемеровская область 97

Удмуртская Республика 96

Ямало-Ненецкий автономный округ 95

Тюменская область 90

Рязанская область 89

Томская область 84

Курганская область 83

Севастополь 79

Республика Мордовия 77

Республика Башкортостан 72

Республика Дагестан 71

Кабардино-Балкарская Республика 71

Костромская область 69

Псковская область 67

Сахалинская область 67

Амурская область 54

Республика Татарстан 53

Новосибирская область 51

Республика Ингушетия 50

Республика Калмыкия 49

Республика Чувашия 49

Белгородская область 46

Камчатский край 46

Республика Северная Осетия - Алания 43

Карачаево-Черкесская Республика 42

Республика Марий Эл 42

Республика Алтай 35

Республика Адыгея 31

Чеченская Республика 29

Республика Хакасия 13

Республика Тыва 12

Магаданская область 12

Ненецкий автономный округ 7

Чукотский автономный округ 6

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 713 445. В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса