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21.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1602
  • 2 Санкт-Петербург 996
  • 3 Московская область 735
  • 4 Нижегородская область 411
  • 5 Воронежская область 329
  • 6 Ростовская область 316
  • 7 Самарская область 287
  • 8 Иркутская область 246
  • 9 Пермский край 235
  • 10 Челябинская область 231
  • 11 Саратовская область 217
  • 12 Свердловская область 215
  • 13 Вологодская область 211
  • 14 Волгоградская область 206
  • 15 Пензенская область 191
  • 16 Ленинградская область 185
  • 17 Красноярский край 175
  • 18 Архангельская область 169
  • 19 Краснодарский край 164
  • 20 Республика Карелия 161
  • 21 Ярославская область 160
  • 22 Курская область 152
  • 23 Тверская область 151
  • 24 Алтайский край 148
  • 25 Республика Башкортостан 147
  • 26 Ставропольский край 144
  • 27 Кировская область 137
  • 28 Калининградская область 134
  • 29 Владимирская область 134
  • 30 Тульская область 134
  • 31 Забайкальский край 129
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 129
  • 33 Новосибирская область 128
  • 34 Тамбовская область 126
  • 35 Астраханская область 125
  • 36 Ульяновская область 124
  • 37 Калужская область 123
  • 38 Липецкая область 122
  • 39 Белгородская область 119
  • 40 Псковская область 115
  • 41 Ивановская область 115
  • 42 Брянская область 110
  • 43 Мурманская область 109
  • 44 Приморский край 109
  • 45 Республика Бурятия 107
  • 46 Республика Крым 106
  • 47 Оренбургская область 105
  • 48 Хабаровский край 103
  • 49 Смоленская область 101
  • 50 Орловская область 100
  • 51 Омская область 96
  • 52 Новгородская область 95
  • 53 Тюменская область 93
  • 54 Удмуртская Республика 93
  • 55 Рязанская область 91
  • 56 Республика Коми 82
  • 57 Курганская область 80
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 74
  • 59 Кемеровская область 69
  • 60 Севастополь 68
  • 61 Томская область 68
  • 62 Республика Мордовия 62
  • 63 Республика Татарстан 57
  • 64 Республика Чувашия 56
  • 65 Костромская область 54
  • 66 Республика Дагестан 54
  • 67 Сахалинская область 51
  • 68 Республика Саха (Якутия) 50
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 48
  • 70 Амурская область 48
  • 71 Республика Калмыкия 47
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 45
  • 73 Камчатский край 38
  • 74 Республика Марий Эл 38
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 38
  • 76 Республика Хакасия 27
  • 77 Республика Алтай 26
  • 78 Республика Ингушетия 18
  • 79 Республика Адыгея 15
  • 80 Чеченская Республика 12
  • 81 Магаданская область 7
  • 82 Республика Тыва 6
  • 83 Еврейская автономная область 4
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 164 726 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,09%
  • 3. Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,11%
За последние сутки подтверждено 417 смертей
  • Москва 52
  • Санкт-Петербург 49
  • Московская область 29
  • Ростовская область 20
  • Архангельская область 18
  • Пермский край 18
  • Краснодарский край 17
  • Красноярский край 12
  • Ленинградская область 11
  • Алтайский край 11
  • Свердловская область 10
  • Тульская область 9
  • Смоленская область 8
  • Вологодская область 8
  • Нижегородская область 8
  • Владимирская область 7
  • Курганская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Ивановская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Новосибирская область 6
  • Республика Крым 5
  • Республика Дагестан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Томская область 4
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Адыгея 3
  • Севастополь 3
  • Республика Татарстан 3
  • Саратовская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Белгородская область 2
  • Тверская область 2
  • Республика Коми 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Оренбургская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Бурятия 2
  • Приморский край 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Пензенская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 83 293 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 012 человек
  • Санкт-Петербург 2350
  • Москва 1807
  • Московская область 601
  • Пензенская область 491
  • Нижегородская область 438
  • Воронежская область 348
  • Вологодская область 344
  • Краснодарский край 341
  • Ростовская область 332
  • Иркутская область 312
  • Приморский край 294
  • Астраханская область 293
  • Самарская область 290
  • Челябинская область 280
  • Пермский край 277
  • Свердловская область 225
  • Саратовская область 220
  • Республика Карелия 216
  • Ивановская область 204
  • Тверская область 202
  • Волгоградская область 202
  • Смоленская область 197
  • Архангельская область 176
  • Красноярский край 172
  • Ярославская область 170
  • Хабаровский край 169
  • Республика Крым 163
  • Мурманская область 162
  • Оренбургская область 158
  • Алтайский край 158
  • Брянская область 155
  • Курская область 154
  • Республика Саха (Якутия) 153
  • Кировская область 144
  • Ленинградская область 142
  • Калининградская область 137
  • Тульская область 135
  • Владимирская область 133
  • Ханты-Мансийский автономный округ 132
  • Тамбовская область 131
  • Республика Бурятия 129
  • Ульяновская область 127
  • Калужская область 121
  • Липецкая область 116
  • Республика Коми 114
  • Ставропольский край 110
  • Новгородская область 105
  • Орловская область 103
  • Омская область 102
  • Забайкальский край 98
  • Кемеровская область 97
  • Удмуртская Республика 96
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  • Тюменская область 90
  • Рязанская область 89
  • Томская область 84
  • Курганская область 83
  • Севастополь 79
  • Республика Мордовия 77
  • Республика Башкортостан 72
  • Республика Дагестан 71
  • Кабардино-Балкарская Республика 71
  • Костромская область 69
  • Псковская область 67
  • Сахалинская область 67
  • Амурская область 54
  • Республика Татарстан 53
  • Новосибирская область 51
  • Республика Ингушетия 50
  • Республика Калмыкия 49
  • Республика Чувашия 49
  • Белгородская область 46
  • Камчатский край 46
  • Республика Северная Осетия - Алания 43
  • Карачаево-Черкесская Республика 42
  • Республика Марий Эл 42
  • Республика Алтай 35
  • Республика Адыгея 31
  • Чеченская Республика 29
  • Республика Хакасия 13
  • Республика Тыва 12
  • Магаданская область 12
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Чукотский автономный округ 6
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 713 445.

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