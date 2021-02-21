За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1602
- 2 Санкт-Петербург 996
- 3 Московская область 735
- 4 Нижегородская область 411
- 5 Воронежская область 329
- 6 Ростовская область 316
- 7 Самарская область 287
- 8 Иркутская область 246
- 9 Пермский край 235
- 10 Челябинская область 231
- 11 Саратовская область 217
- 12 Свердловская область 215
- 13 Вологодская область 211
- 14 Волгоградская область 206
- 15 Пензенская область 191
- 16 Ленинградская область 185
- 17 Красноярский край 175
- 18 Архангельская область 169
- 19 Краснодарский край 164
- 20 Республика Карелия 161
- 21 Ярославская область 160
- 22 Курская область 152
- 23 Тверская область 151
- 24 Алтайский край 148
- 25 Республика Башкортостан 147
- 26 Ставропольский край 144
- 27 Кировская область 137
- 28 Калининградская область 134
- 29 Владимирская область 134
- 30 Тульская область 134
- 31 Забайкальский край 129
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 129
- 33 Новосибирская область 128
- 34 Тамбовская область 126
- 35 Астраханская область 125
- 36 Ульяновская область 124
- 37 Калужская область 123
- 38 Липецкая область 122
- 39 Белгородская область 119
- 40 Псковская область 115
- 41 Ивановская область 115
- 42 Брянская область 110
- 43 Мурманская область 109
- 44 Приморский край 109
- 45 Республика Бурятия 107
- 46 Республика Крым 106
- 47 Оренбургская область 105
- 48 Хабаровский край 103
- 49 Смоленская область 101
- 50 Орловская область 100
- 51 Омская область 96
- 52 Новгородская область 95
- 53 Тюменская область 93
- 54 Удмуртская Республика 93
- 55 Рязанская область 91
- 56 Республика Коми 82
- 57 Курганская область 80
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 74
- 59 Кемеровская область 69
- 60 Севастополь 68
- 61 Томская область 68
- 62 Республика Мордовия 62
- 63 Республика Татарстан 57
- 64 Республика Чувашия 56
- 65 Костромская область 54
- 66 Республика Дагестан 54
- 67 Сахалинская область 51
- 68 Республика Саха (Якутия) 50
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 48
- 70 Амурская область 48
- 71 Республика Калмыкия 47
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 45
- 73 Камчатский край 38
- 74 Республика Марий Эл 38
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 38
- 76 Республика Хакасия 27
- 77 Республика Алтай 26
- 78 Республика Ингушетия 18
- 79 Республика Адыгея 15
- 80 Чеченская Республика 12
- 81 Магаданская область 7
- 82 Республика Тыва 6
- 83 Еврейская автономная область 4
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 164 726 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,09%
- 3. Республика Адыгея, Чеченская Республика 0,11%
За последние сутки подтверждено 417 смертей
- Москва 52
- Санкт-Петербург 49
- Московская область 29
- Ростовская область 20
- Архангельская область 18
- Пермский край 18
- Краснодарский край 17
- Красноярский край 12
- Ленинградская область 11
- Алтайский край 11
- Свердловская область 10
- Тульская область 9
- Смоленская область 8
- Вологодская область 8
- Нижегородская область 8
- Владимирская область 7
- Курганская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Ивановская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Новосибирская область 6
- Республика Крым 5
- Республика Дагестан 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Томская область 4
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Республика Татарстан 3
- Саратовская область 3
- Республика Хакасия 3
- Белгородская область 2
- Тверская область 2
- Республика Коми 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Оренбургская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Пензенская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 83 293 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 012 человек
- Санкт-Петербург 2350
- Москва 1807
- Московская область 601
- Пензенская область 491
- Нижегородская область 438
- Воронежская область 348
- Вологодская область 344
- Краснодарский край 341
- Ростовская область 332
- Иркутская область 312
- Приморский край 294
- Астраханская область 293
- Самарская область 290
- Челябинская область 280
- Пермский край 277
- Свердловская область 225
- Саратовская область 220
- Республика Карелия 216
- Ивановская область 204
- Тверская область 202
- Волгоградская область 202
- Смоленская область 197
- Архангельская область 176
- Красноярский край 172
- Ярославская область 170
- Хабаровский край 169
- Республика Крым 163
- Мурманская область 162
- Оренбургская область 158
- Алтайский край 158
- Брянская область 155
- Курская область 154
- Республика Саха (Якутия) 153
- Кировская область 144
- Ленинградская область 142
- Калининградская область 137
- Тульская область 135
- Владимирская область 133
- Ханты-Мансийский автономный округ 132
- Тамбовская область 131
- Республика Бурятия 129
- Ульяновская область 127
- Калужская область 121
- Липецкая область 116
- Республика Коми 114
- Ставропольский край 110
- Новгородская область 105
- Орловская область 103
- Омская область 102
- Забайкальский край 98
- Кемеровская область 97
- Удмуртская Республика 96
- Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- Тюменская область 90
- Рязанская область 89
- Томская область 84
- Курганская область 83
- Севастополь 79
- Республика Мордовия 77
- Республика Башкортостан 72
- Республика Дагестан 71
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Костромская область 69
- Псковская область 67
- Сахалинская область 67
- Амурская область 54
- Республика Татарстан 53
- Новосибирская область 51
- Республика Ингушетия 50
- Республика Калмыкия 49
- Республика Чувашия 49
- Белгородская область 46
- Камчатский край 46
- Республика Северная Осетия - Алания 43
- Карачаево-Черкесская Республика 42
- Республика Марий Эл 42
- Республика Алтай 35
- Республика Адыгея 31
- Чеченская Республика 29
- Республика Хакасия 13
- Республика Тыва 12
- Магаданская область 12
- Ненецкий автономный округ 7
- Чукотский автономный округ 6
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 713 445.