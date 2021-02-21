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21.02.2021 12:50
Рубрика: В мире

Зариф: Переговоры с США возможны после выполнения обязательств сторонами

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран начнет переговоры по ядерной сделке после того, как все стороны станут выполнять свои обязательства, об этом сообщает телеканал Press TV.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Как отметил Зариф, "пока что США не изменили свою политику".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Ничего не изменилось. Байден заявляет, что политика Трампа максимального давления оказалась политикой максимального провала. Однако они не поменяли свою политику. Проблема в том, что США пристрастились к санкциям... Нам нужны действия, а не обещания. Мы хотим видеть перемены в поведении, чтобы не повторилось беззаконие, как при Дональде Трампе", - сказал глава МИД ИРИ.

Кроме того, иранская сторона, по словам Зарифа, намерена добиваться гарантий того, что США не решат снова выйти из сделки и возобновить санкции против Тегерана.

Также он подчеркнул, что переговоров касательно внесения изменений в ядерную сделку и ракетную программу Ирана не будет.

США в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного после многолетних усилий в Вене в июле 2015 года странами "шестерки" (Великобритания, Германия, КНР, Россия, США, Франция) и Ираном. Ровно через год после выхода США Тегеран заявил, что начинает поэтапное сокращение своих обязательств в рамках СВПД. В конце 2020 года иранская сторона заявила, что начинает обогащение урана до 20 процентов (вместо 3,67 процента, указанных в СВПД). Также с 23 февраля 2021 года Тегеран намерен ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ на своей территории.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана

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