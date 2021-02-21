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21.02.2021 18:11
Рубрика: Общество

Жириновский предложил ограничить вес чиновников ста килограммами

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вес чиновника - 100 килограммов и не больше. С такой рекомендацией выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать..." - предложил парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

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Политик объяснил, что люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают". "Давайте пока просто рекомендовать", - отметил Жириновский.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев позже пояснил РИА Новости, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников. А на вопрос, не планируют ли в партии распространить такие требования на кандидатов в депутаты Госдумы, Лебедев ответил: "Начнем с самого Жириновского, а там посмотрим".

Тему также прокомментировал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который заметил, что устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения соблюдения прав человека. Хотя и есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение (например, для космонавтов), но чиновников это не касается.

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Впрочем, вопрос избыточного веса важен, так как это признак нездоровья, но о конкретной норме по весу речи идти не может, считает бывший главный санврач. Например, у человека ростом в два метра вес в сто килограммов как раз будет физиологической нормой.

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