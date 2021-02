15 премьер недели по ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля

Праздник к нам приходит. Телеканалы и интернет-платформы оживились к 23 февраля - Дню защитника Отечества и поставили в свой эфир и стрим брутальный мужской контент. Так что, если провести праздник с премьерами фильмов и сериалов, можно закалить свой характер. Самые яркие премьеры мы, как обычно, отобрали для вас.

Сериал "Курорт цвета хаки". На Первом канале, 24-25 февраля в 21:30

Это - детектив-мелодрама. По сюжету в военную часть приморского городка приезжает новый начальник службы - полковник Михаил Логинов (Александр Гришин) с женой Светланой (Анна Казючиц). Этот переезд ставит крест на размеренной жизни начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова (Даниил Страхов), ведь двадцать лет назад Светлана сбежала от него без объяснения причин. У Алексея есть любимая жена Вера (Светлана Антонова) и сын Данила (Максим Сапрыкин). Вот только старые шрамы, оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший начальник службы...

50-летие фильма "Офицеры"

Первый канал посвящает картине целый день. Он покажет само легендарное кино - в цветном варианте - 23 февраля в 19.15. А утром, в 10:20 - документальный фильм "50 лет фильму "Офицеры": Судьбы за кадром". Актеры, сыгравшие главных героев - Василий Лановой, Алина Покровская и Александр Воеводин поделятся воспоминаниями о том, как проходили съемки, и расскажут, как этот фильм отразился на их личной судьбе. Василию Лановому посвящен документальный фильм "Другого такого нет" - эфир в 12:15. Но это - не премьера, а в 15.30 - зрителям представят новую ленту "Алина Покровская: "Мои офицеры". Автор сценария Елена Демидова. Режиссёр Всеволод Тарасов. Премьера концерта к полувековому юбилею фильма - в 16:35. Ведущие вечера - Екатерина Стриженова и Александр Маршал. На канале "ТВ Центр" 22 января в 11:45 - премьера "Большое кино. "Офицеры". Участники: Виктор Мережко, Василий Лановой, Эмма Малая (художник по костюмам х/ф "Офицеры"), Вадим Андреев и другие.

Мини-сериал "Аллен против Фэрроу"

Он выйдет 21 февраля на канале HBO, а в России этот долгожданный проект можно смотреть на сервисе Амедиатека с 22 февраля. Сразу скажем, что сам Вуди Аллен для этого проекта интервью так и не дал. Он отрицает все обвинения. Сам сериал - это попытка заново взглянуть как раз на обвинения Вуди Аллена в растлении семилетней приемной дочери, в течение многих лет выдвигаемые его бывшей женой Миа Фэрроу. Режиссеры четырехсерийного фильма Кирби Дик и Эми Циринг собрали редкие семейные видео, опросили очевидцев, взяли интервью у Миа Фэрроу и двоих детей - Дилана и Ронана.

Документальный сериал "Крепость: история российского кризиса" Видеосервис Start, 24, 25 и 26 февраля

Фото: Предоставлено видеосервисом Start

Проект рассказывает о периоде современной истории России - с конца 1980-х и "эпохи перемен" до кризисного конца нулевых - через людей, принимавших важнейшие экономические решения. Но это не сухое перечисление фактов, а точный и даже неожиданный портрет экономистов, сумевших удержать от финансового краха целую страну, и в центре этого группового портрета - Алексей Кудрин (проект снимался к его 60-летию, которое отмечается в октябре этого года). Впервые в кадре с личными и ранее неизвестными историями - сам Алексей Леонидович, а также те, кто были свидетелями и участниками этого непростого периода: Анатолий Чубайс, Рубен Варданян, Герман Греф, Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина и многие другие.

Фильм вдохновлен книгой Евгении Письменной "Система Кудрина", права на ее экранизацию приобрела компания Алексея Бокова BOKOVFACTORY, Алексей выступил генеральным продюсером и автором идеи. Команда проекта: интервьюер Антон Желнов и режиссер съемки Алексей Казаков - победители "ТЭФИ" в документальных номинациях; оператор-постановщик Иван Бурлаков - обладатель "Ники"; сценарист, режиссер монтажа Серик Бейсеу - лауреат премии "Золотой орел"; художник-постановщик - Нана Абдрашитова.

Сериал "Потерянные". НТВ, с 24 февраля в 21:20

Фото: Предоставлено НТВ

Сыщик МУРа, подполковника Зорина после очередного "косяка" переводят в отдел розыска пропавших. Теперь ему нужно научиться взаимодействовать не только с новыми коллегами, но и с отрядом поисковиков-волонтёров "Феникс", которым руководит его сын Паша. С появлением в отряде Кати, известной как популярный видеоблогер Тёма, и так натянутые отношения отца и сына трещат по швам. Катя не может понять, кто ей нравится больше - старший или младший Зорин. И совместная работа провоцирует между конфликты - то на профессиональном поприще, то на личном фронте. В ролях: Александр Робак, Арсений Робак, Наталья Земцова, Ирина Вербицкая и другие.

Музыкальное шоу "Ну-ка все вместе!". На канале "Россия 1", с 28 февраля в 17:45

Фото: Предоставлено телеканалом "Россия"

Ведущий: Николай Басков. Третий сезон популярного вокального шоу, в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Возглавляет сотню - Сергей Лазарев, а ведущим шоу вновь станет Николай Басков. Среди сотни судей - легенды 1990-х Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина и Светлана Разина, композитор Григорий Гладков, а также - Алексей Глызин, Этери Бериашвили, топовые TikTok-блогеры и другие. А еще - артисты из прошлых сезонов "Ну-ка, все вместе!". На кону не только кубок шоу и миллион рублей, но и собственный оригинальный сингл и ротация на радио.

Канадский документальный фильм "Я - Берт Рейнолдс" (I Am Burt Reynolds). На Первом канале 26 февраля в 00:00.

Карьера Берта Рейнолдса, возможно, последней настоящей кинозвезды Голливуда, была наполнена запоминающимися событиями: он начинал с ролей в снимавшихся в Европе вестернах, а прославился благодаря участию в культовых фильмах "Избавление" и "Полицейский и бандит". Фильм режиссера Эйдриана Бюйтенхайса содержит интервью с близкими актера и рассказывает о его пути к славе.

Финал Кубка России по фигурному катанию

Первый канал проведет трансляции с Финала Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Москве c 27 февраля по 2 марта. После него окончательно определится состав сборной на Чемпионат мира. Соревнования у женщин и в парном катании будут транслироваться в телевизионном эфире, а полностью турнир (включая выступления юниоров) будет доступен на сайте Первого канала. Телетрансляции: 27 февраля в 17:40, прямой эфир из Москвы

Женщины. Пары. Короткая программа, 28 февраля в 17:40 - Женщины. Пары. Произвольная программа. На сайте смотреть по ссылке.

Документальный фильм "Александр Михайлов. В душе я все еще морской волк". "ТВ Центр", 23 февраля 10:40

Лента расскажет о том, как как мальчику из далекого Забайкалья удалось стать сначала моряком, а потом актером? Что не поделили между собой Михайлов и Олег Янковский во время работы в Саратовском театре? Брак Михайлова и музыковеда Веры Мусатовой считался образцово-показательным - вместе они прожили 35 лет, а потом - расстались… Почему? За что на актера обиделся его старший сын, известный радиоведущий Константин Михайлов, и как двум родным людям все-таки удалось наладить отношения? В этот же день на "ТВ Центре" в 22:50 - документальный фильм "Иван Бортник. Я не Промокашка!". Актер сыграл талантливого художника, неунывающего солдата, отважного летчика и умного следователя. Но зритель будто не заметил этих ролей - и после сериала "Место встречи изменить нельзя" навсегда записал Ивана Бортника в мелкие уголовники. В конце жизни Бортник признался - он действительно всю жизнь играл одну роль. Но ее ни разу не было в титрах...

Документальный фильм о режиссере Валерии Фокине

Фото: Пресс-служба ТК "Россия-Культура"

К 75-летию советского и российского режиссера и педагога, художественного руководителя Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерия Фокина на телеканале "Россия - Культура" документальный цикл о режиссере "Монолог в 4-х частях" (27-28 февраля в 18:3) и спектакль "Шинель" с Мариной Нееловой в главной роли 27 февраля в 19:25. Запись 2008 года. Театр - "Современник".

Фильмы Алексея Балабанова. Канал "Родное кино" 24, 25 и 26 февраля в 19:00

25 февраля режиссеру Балабанову могло бы исполниться 62 года. К дате - обе части дилогии "Брат" с "русским супергероем" Сергеем Бодровым-младшим, а также "Жмурки" - фильм, в котором Балабанов примерил стиль Тарантино на Россию 90-х годов.

Детективы на канале "ТВ Центр"

Два детективных мини-сериала канала "ТВ Центр". 23 февраля в 16:55 - "Котейка". Его героиня Катерина работает в ветеринарной клинике. Когда незнакомец приносит туда больную кошку, отведавшую крысиного яда, Катерина понимает, что это - не просто отравление и начинает искать хозяев животного. Случай я ядом оказался не единственным... А 27 и 28 февраля в цикле "Детективы Анны Малышевой" - две картины. 27 февраля в 17:05 - "Игра с тенью". Тут интрига разворачивается вокруг шедевров живописи и их подделок. 28 февраля в 17:40 "Чёрная месса". Герои расследуют расследуют убийство музыковеда.

Все семь фильмов культовой франшизы "Чужой". Телеканал TV1000 Action, 22 и 23 февраля

За два дня можно посмотреть всю фантастическую хоррор-сагу о столкновениях людей с загадочной и смертоносной расой "чужих". 22 февраля TV1000 Action покажет первые три фильма оригинальной тетралогии и кроссовер: "Чужой" (16:50 ), "Чужие" (19:00; 16+), "Чужой 3" (21:30), "Чужой против хищника" (23:30). 23 февраля программа следующая: "Чужой: Воскрешение" (18:20), "Прометей" (20:15), "Чужой: Завет" (22:30).

Концерт группы BTS

Прямая трансляция концерта К-Рор группы BTS в формате MTV Unplugged Presents. 24 февраля эксклюзивно в эфире MTV Россия в 05:00 по московскому времени, а также 24 февраля в 19:00, далее 25 февраля в 23:30 и 27 февраля в 19:45. перед зрителями выступит самый популярный в мире корейский бой-бэнд: в эфире прозвучат, как хиты "Dynamite" и "Life Goes On" в оригинальной обработке, так и треки из последнего релиза BTS "BE", признанного альбомом №1 в рейтинге Billboard 200. Напомним, что MTV Unplugged - это знаменитый формат концертов, в котором уже отметились такие музыкальные легенды, как Nirvana, Боб Дилан, Адель, Maroon 5 и Jay-Z. В 2020 году из-за глобальной пандемии выступления проходили в домашних условиях под эгидой кампании #AloneTogether - например, в октябре Майли Сайрус давала концерт MTV Unplugged Presents во дворе своего дома.

Фильм "Калашников"

Не забываем о кино. Телепремьера фильма "Калашников" Константина Буслова, за работу в котором актер Юра Борисов получил в этом году "Золотого Орла" в номинации "Лучшая мужская роль" - на Первом канале 22 февраля в 21.20. Канал "Россия 1" 23 февраля в 21:00 покажет художественный фильм "Стрельцов". Режиссёр спортивной драмы Илья Учитель. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев и другие. Мультимедийный сервис Okko недавно устроил онлайн-премьеру фильма "Серебряные коньки" Михаила Локшина с участием его создателей. И сам фильм теперь также эксклюзивно доступен в Okko. В ролях в этой зимней сказке Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов и другие. Онлайн-кинотеатр IVI 23 февраля представляет фильм-катастрофу о пожарных "Огонь". В главных ролях - Константин Хабенский, Роман Курцын, Иван Янковский, Виктор Добронравов, Антон Богданов и Тихон Жизневский. В прокате картина собрала более 900 млн рублей. А, если хочется посмотреть хороший иностранный фильм, то лента "Та, которой не было" (Celle que vous croyez) с Жюльетт Бинош - на Первом канале 27 февраля в 23:00.