Армения заинтересована в расширении российской военной базы в Гюмри

Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил министр обороны республики Вагаршак Арутюнян.

По его словам, этот вопрос "всегда стоял на повестке дня". Дело в том, что эта база в полном составе входит в Объединенную группировку вооруженных сил Армении и России, и расширение ее возможностей ведет к увеличению потенциала всей группировки.

"Руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы", - заявил Арутюнян в интервью РИА Новости. "Я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер", - добавил министр.

В то же время он отметил, что нет никакой необходимости в создании второй российской военной базы в стране. "Думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - пояснил Арутюнян.

Впрочем, по его словам, в настоящее время прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенной части военных 102-й базы на восток Армении.