Биткоин подешевел на 7%

Криптовалюта биткоин снижается в понедельник 22 февраля в ходе торговой сессии на 7%, свидетельствуют данные платформы CoinDesk.

В 15:45 мск биткоин стоил 53,456 тысячи долларов, что на 6,6% ниже котировок на начало торговой сессии.

Накануне стоимость криптовалюты поднималась выше 58 тысяч долларов, установив очередной исторический рекорд. Ранее фиксировался максимальный курс биткоина в 57 тысяч долларов.

Рост криптовалюты начался в декабре 2020 года. Биткоин преодолел исторический максимум в 20 тысяч долларов, который держался с 2017 года.