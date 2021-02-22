Британия откроет авиасообщение с другими странами не раньше середины мая

Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее середины мая. Как пишет The Independent, об этом говорится в дорожной карте, представленной сегодня правительством Соединенного Королевства.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, вопрос о возобновлении туристических поездок будет рассмотрен на заседании кабмина 12 апреля (к этой дате свои рекомендации должна представить рабочая группа при правительстве), но окончательное решение будет принято не ранее 17 мая. Тогда же решится вопрос с открытием отелей и пансионатов в Англии.

Как напоминает газета, в настоящее время путешествия по Британии и за ее пределы находятся под запретом. Все прибывающие в королевство должны пройти обязательный 10-дневный карантин в гостинице за свой же счет. И это при том, что границу пересечь можно только при наличии отрицательного теста на коронавирус, еще два теста придется пройти по прибытии.

Отмечается, что планы правительства отложить принятие решения по возобновлению авиасообщения грозят серьезными потерями туристическому сектору.