Clubhouse усилит безопасность после утечки разговоров на сторонний сайт

Социальная сеть Clubhouse предпримет дополнительные шаги для обеспечения конфиденциальности разговоров пользователей. Это произошло после того, как стало известно о трансляции записей бесед и комнат соцсети на стороннем портале.

Пользователь, который организовал передачу разговоров стороннему порталу, уже заблокирован. А компанией приняты меры для предотвращения таких ситуаций в будущем, пишет Bloomberg.

По словам специалиста по безопасности Роберта Поттера, пользователь настроил возможность удаленного доступа к своему аккаунту другим пользователям сети, построив для этого специальный портал на базе компьютерного языка программирования JavaScript.

"Ключевая проблема в том, что люди думают, что разговоры в Clubhouse конфиденциальны, но это далеко не так", - заявил Поттер.