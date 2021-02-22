Эсеры официально стали называться "Справедливая Россия - За правду"

Съезд "Справедливой России" официально внес изменения в устав партии: изменилось название, утверждены должности двух сопредседателей, меняется эмблема.

Новая коалиция теперь будет называться "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" или кратко - "Справедливая Россия - За правду", в связи с этим меняется эмблема и флаг.

Вводятся новые выборные должности: сопредседатель-председатель Центрального совета Партии (осуществляет руководство деятельностью Центрального совета) и сопредседатель-председатель Палаты депутатов Партии (осуществляет руководство деятельностью Палаты депутатов, совета палаты депутатов). Они избираются на съезде тайным голосованием.

Кроме того, в ряды "Справедливой России" единогласно приняты Захар Прилепин, Геннадий Семигин и еще 46 сторонников партий "За правду" и "Патриоты России".