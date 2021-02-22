Игроки "Зенита-2" спасли человека во время пожара в Турции

Футболисты "Зенита-2" Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили мужественный поступок.

Игроки второй команды "Зенита" в настоящее время находятся на базе в Турции, где готовятся к возобновлению сезона в ФНЛ. В воскресенье футболисты команды спасли жизнь человеку во время пожара.

"21 февраля во время пробежки Жилов, Симдянкин и Анула побежали на крик в одно из подсобных помещений базы, где произошло возгорание. С помощью огнетушителя Луис потушил пожар, а Ислам и Никита вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую", - сообщается в Twitter питерского клуба.

Как сообщается, сотрудник тренировочной базы пришел в себя, его жизни ничего не угрожает.