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Рубрика: Экономика

Как заработать на комбинации кредитной карты и депозита

Текст: Игорь Зубков
Кредитная карта - потенциально опасный инструмент, который может завести в непосильные долги, но в твердых и дисциплинированных руках она принесёт пользу своему владельцу.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Благодаря грейс-периоду (срок, в течение которого проценты не начисляются, он может быть как 30, так и 60 дней) можно бесплатно пользоваться деньгами банка в пределах лимита, пока личные средства лежат на депозите. Перед истечением беспроцентного периода нужно снять деньги со вклада и погасить долг перед банком. Так вы сможете получить небольшой доход от вклада и не получить лишних процентов по кредитной карте. Удобнее всего для таких операций использовать депозиты с возможностью снятия средств без потери процентного дохода.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Карту и депозит не обязательно открывать в одном банке, можно использовать Систему быстрых платежей для межбанковских переводов, в СБП они бесплатны в пределах 100 тыс. руб. в месяц.

Эта схема будет работать только в том случае, если вы неукоснительно соблюдаете все сроки. В обратном же случае есть риск потерять гораздо больше, чем заработаете, проценты по кредитным картам очень высокие, они колеблются около отметки в 20% годовых.

Также банк может снимать ежемесячный или ежегодный платеж за обслуживание, который зависит от конкретной программы. Кроме того, очень часто у кредитных карт существует комиссия за снятие наличных в банкомате, поэтому стоит внимательно изучить все нюансы перед заключением договора, напоминает директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов. И только в последнюю очередь надо обращать внимание на то, какой кэшбэк (возврат части денег за покупки) обещает банк по карте. Перед оформлением карты важно несколько раз продумать свой бюджет, убедиться в регулярности доходов и оценить свои возможности вовремя погашать долг, если придется выйти за пределы грейс-периода, советует Вениамин Каганов.

Когда еще может быть полезна кредитная карта

В особых ситуациях. Например, при совершении срочных или неожиданных трат, когда не хочется ждать зарплату (если нужно купить вещь с хорошей скидкой или авиабилеты по акции). Другой пример - кредитной картой удобно оплачивать залог за бронь в отеле, аренду квартиры или машину. Процентов за это не будет, т.к. залог не списывается с карты, а временно блокируется, а сам клиент может заморозить деньги банка, а не свои, говорит руководитель управления кредитных карт "Тинькофф" Дарья Сербина.

Как карта отражается на кредитной истории

Кредитная карта - такое же обязательство, как и любой другой вид кредита.

Фото: iStock
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Информация о кредитной карте с указанием лимита кредитования (доступной суммы заемных средств) в обязательном порядке вносится в кредитную историю человека. И, как и по всем другим кредитам, сопровождается всеми отметками о том, как погашается долг. Кроме того, лимит по кредитной карте или текущая задолженность учитывается банками при расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Поэтому, даже если заемщик не использует кредитную карту, но по ней установлен лимит, ПДН уже будет не нулевым. Например, если лимит по карте 100 тысяч рублей, а среднемесячный доход 50 тысяч рублей, то оценка ПДН такого заемщика будет 20%, говорит замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй, эксперт АРФГ Владимир Шикин. Чем выше ПДН, тем менее охотно банки одобряют заявки на кредиты.

Как увеличить кредитный лимит

Кредитный лимит по карте - это та сумма, которую может дать в долг банк. Она рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности клиента, его ПДН, которые выражаются в уровне персонального кредитного рейтинга (ПКР). Его рассчитывают бюро кредитных историй. На небольшие суммы банки легко одобряют кредитные карты практически любым заемщикам, но более или менее крупные суммы - только клиентам с высоким рейтингом.

Если у человека он невысокий, ему следует умерить кредитные аппетиты и пробовать получить карту с небольшим лимитом. А по мере пользования такой картой и добросовестного исполнения обязательств контролировать, как растет ПКР, и рассчитывать на более выгодные условия, говорит Владимир Шикин. Но добиваться повышенного лимита следует лишь в том случае, если вы не склонны к спонтанным тратам.

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