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22.02.2021 12:48
Рубрика: Власть

Косачев: У Британии нет морального авторитета, чтобы рассуждать о правах человека

Текст: Галина Мисливская
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Великобритания находит "виновных" в нарушении прав человека только из числа своих оппонентов и игнорирует подобные действия своих союзников, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: iStock
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Так он прокомментировал РИА Новости слова министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, который намерен призвать ООН принять меры против "систематического" нарушения прав человека в России​​​.

По мнению Косачева, в этой инициативе "нет ничего от правозащиты". "Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего", - полагает сенатор.

Он напомнил, что тот же Лондон не замечает нарушений прав человека со стороны своих союзников. "Достаточно упомянуть страны Балтии с их десятилетними поражениями в правах неграждан, а также Украину, где только последняя расправа с оппозицией из "Оппозиционной платформы - За жизнь" не имеет ничего общего ни с демократией, ни с верховенством закона, ни с правами человека", - напомнил он.

Фото: AFP
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"Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере", - заключил Константин Косачев.

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