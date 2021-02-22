Косачев: У Британии нет морального авторитета, чтобы рассуждать о правах человека

Великобритания находит "виновных" в нарушении прав человека только из числа своих оппонентов и игнорирует подобные действия своих союзников, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал РИА Новости слова министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, который намерен призвать ООН принять меры против "систематического" нарушения прав человека в России​​​.

По мнению Косачева, в этой инициативе "нет ничего от правозащиты". "Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего", - полагает сенатор.

Он напомнил, что тот же Лондон не замечает нарушений прав человека со стороны своих союзников. "Достаточно упомянуть страны Балтии с их десятилетними поражениями в правах неграждан, а также Украину, где только последняя расправа с оппозицией из "Оппозиционной платформы - За жизнь" не имеет ничего общего ни с демократией, ни с верховенством закона, ни с правами человека", - напомнил он.

"Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере", - заключил Константин Косачев.