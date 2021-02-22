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22.02.2021 16:18
Рубрика: Общество

Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Текст: Ксения Колесникова
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Американский космический грузовой корабль Cygnus успешно совершил стыковку с Международной космической станцией, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA .

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
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Корабль доставил на МКС около 3,7 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных исследований.

Стыковка произошла путем "захвата" грузовика, сблизившегося со станцией, дистанционной рукой-манипулятором.

Захват проводил японский астронавт Соити Ногути. На завершение стыковки ему потребовалось 2 часа 38 минут.

Что еще полезного привез на МКС Cygnus? Суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами Hewlett-Packard и инженерами NASA. А еще - приборы для изучения преимуществ создания искусственной сетчатки глаза в космосе, оборудование для выращивания высококачественных кристаллов белка, а также систему обнаружения радиации и регенеративную систему жизнеобеспечения. Плюс - микроспутники, которые были созданы учащимися из США и ОАЭ.

- Отстыковка корабля запланирована на май, - говорится в сообщении. - Загруженный мусором и отходами аппарат позднее сгорит в плотных слоях атмосферы.

Общество Космос

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