Курс евро вновь превысил 90 рублей

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 12 февраля 2021 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 11:00 мск курс европейской валюты расчетами "завтра" составлял 90,25 рублей за евро, на 0,48% выше, по сравнению с открытием торгов.

Доллар на 11:00 мск торговался по 74,56 рубля. С открытия торгов американская валюта подорожала на 0,48%

На открытии торгов доллар сразу вырос на 0,15 %, до 74,19 рубля. При этом курс евро опускался на 0,04%, до 89,85 рубля.

Российский рынок акций на открытии торгов показал рост биржевых индексов. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,04% и достигал 3447,57 пункта, а индекс РТС - на 0,06%, до 1466,66 пункта.