Латыпов заработал больше всех россиян на ЧМ по биатлону

Раскрыты призовые, которые заработали спортсмены на завершившемся чемпионате мира по биатлону.

По общей сумме первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, завоевавшая четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Она получит 87 200 евро, сообщает ТАСС. У мужчин первенствовал ее соотечественник Стурла Легрейд. Он выиграл четыре золота и заработал 76 700 евро.

В составе сборной России лучшим стал Эдуард Латыпов, заработавший 14 250 евро. Второй результат у Саида Каримуллы Халили - 11 150 евро. Тройку замкнул Александр Логинов - 9 250 евро.

У женщин больше всех соотечественниц заработала Светлана Миронова - 8 800 евро.

На этом турнире россияне выиграли всего одну бронзу в мужской эстафете.