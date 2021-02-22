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22.02.2021 12:42
Рубрика: Спорт

Латыпов заработал больше всех россиян на ЧМ по биатлону

Текст: Максим Домчев

Раскрыты призовые, которые заработали спортсмены на завершившемся чемпионате мира по биатлону.

Фото: Joe Klamar / AFP
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на ЧМ

По общей сумме первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, завоевавшая четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Она получит 87 200 евро, сообщает ТАСС. У мужчин первенствовал ее соотечественник Стурла Легрейд. Он выиграл четыре золота и заработал 76 700 евро.

В составе сборной России лучшим стал Эдуард Латыпов, заработавший 14 250 евро. Второй результат у Саида Каримуллы Халили - 11 150 евро. Тройку замкнул Александр Логинов - 9 250 евро.

У женщин больше всех соотечественниц заработала Светлана Миронова - 8 800 евро.

На этом турнире россияне выиграли всего одну бронзу в мужской эстафете.

Спорт Биатлон

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