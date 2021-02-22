Лыжник Устюгов избежал тяжелых травм после падения накануне ЧМ

Российский лыжник Сергей Устюгов сумел избежать серьезных травм и продолжит подготовку к старту чемпионата мира по лыжным видам спорта.

В воскресенье российская команда провела контрольные старты накануне чемпионата мира по лыжным видам спорта, который на этой неделе стартует в Германии. Сергей Устюгов во время гонки упал и получил ушибы плеча и ноги.

Как сообщил тренер российской команды Сергей Турышев, спортсмен чувствует себя хорошо и готов в понедельник продолжить тренировки.

"Сергей вчера упал во время контрольной тренировки и немного ушиб плечо и ногу. Ничего страшного нет, можно сказать, что все обошлось. Сегодня он уже выйдет на обычную тренировку. У каждого лыжника есть свой план подготовки к гонкам, Устюгов готовится к участию в классическом спринте, который запланирован на 25 февраля", - сказал Турышев ТАСС.

На чемпионате мира в Оберстдорфе первые медали в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в классическом личном спринте у мужчин и женщин.