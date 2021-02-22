Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 строчки

В понедельник опубликован обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира. Его уверенно возглавляет победитель Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович. Вторую позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль.
Впервые в карьере на третью позицию поднялся финалист Australian Open Даниил Медведев, опередивший австрийца Доминика Тима. От Надаля россиянин отстаёт всего на 115 очков.
Остался на восьмой позиции Андрей Рублев, а Карен Хачанов покинул топ-20, опустившись на 21-ю строчку.
Настоящий прорыв удалось совершить еще одному россиянину Аслану Карацеву. Дошедший до полуфинала в Мельбурне 27-летний теннисист взлетел сразу на 72 позиции, поднявшись со 114-го место на 42-е. После Открытого чемпионата Австралии Карацев немного отдохнет и попробует продолжить восхождение в рейтинге АТР.
Рейтинг АТР на 22 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
3 (4). Даниил Медведев (Россия) - 9 735;
4 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 6 595;
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 615;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4 609...
21 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2 290...
42 (114). Аслан Карацев (Россия) - 1 382.