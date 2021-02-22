Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 строчки

Россиянин Даниил Медведев поднялся не третье место рейтинга АТР. Дошедший до полуфинала Australian Open Аслан Карацев взлетел сразу на 72 позиции.

В понедельник опубликован обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира. Его уверенно возглавляет победитель Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович. Вторую позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль.

Впервые в карьере на третью позицию поднялся финалист Australian Open Даниил Медведев, опередивший австрийца Доминика Тима. От Надаля россиянин отстаёт всего на 115 очков.

Остался на восьмой позиции Андрей Рублев, а Карен Хачанов покинул топ-20, опустившись на 21-ю строчку.

Настоящий прорыв удалось совершить еще одному россиянину Аслану Карацеву. Дошедший до полуфинала в Мельбурне 27-летний теннисист взлетел сразу на 72 позиции, поднявшись со 114-го место на 42-е. После Открытого чемпионата Австралии Карацев немного отдохнет и попробует продолжить восхождение в рейтинге АТР.

Рейтинг АТР на 22 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (4). Даниил Медведев (Россия) - 9 735;

4 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 6 595;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 615;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4 609...

21 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2 290...

42 (114). Аслан Карацев (Россия) - 1 382.