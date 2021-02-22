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22.02.2021 09:23
Рубрика: Спорт

Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 строчки

Текст: Максим Домчев
Россиянин Даниил Медведев поднялся не третье место рейтинга АТР. Дошедший до полуфинала Australian Open Аслан Карацев взлетел сразу на 72 позиции.
Фото: NATASHA MORELLO / РИА Новости Фото: NATASHA MORELLO / РИА Новости
Фото: NATASHA MORELLO / РИА Новости

В понедельник опубликован обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира. Его уверенно возглавляет победитель Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович. Вторую позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль.

Фото: EPA-EFE / Dean Lewins
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Впервые в карьере на третью позицию поднялся финалист Australian Open Даниил Медведев, опередивший австрийца Доминика Тима. От Надаля россиянин отстаёт всего на 115 очков.

Остался на восьмой позиции Андрей Рублев, а Карен Хачанов покинул топ-20, опустившись на 21-ю строчку.

Настоящий прорыв удалось совершить еще одному россиянину Аслану Карацеву. Дошедший до полуфинала в Мельбурне 27-летний теннисист взлетел сразу на 72 позиции, поднявшись со 114-го место на 42-е. После Открытого чемпионата Австралии Карацев немного отдохнет и попробует продолжить восхождение в рейтинге АТР.

Рейтинг АТР на 22 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (4). Даниил Медведев (Россия) - 9 735;

4 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 6 595;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 615;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4 609...

21 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2 290...

42 (114). Аслан Карацев (Россия) - 1 382.

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